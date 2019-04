Nieuw tweedaags festival 'Hullabaloo' komt naar Stadspark

Dat maakt organisator 4PM Entertainment dinsdag bekend.

4PM twijfelde in eerste instantie nog of het een eendaags of meerdaags festival moest gaan worden, maar daar is de knoop nu dus over doorgehakt.

Nationale en internationale acts

De organisatie hoopt zo'n dertigduizend bezoekers te gaan trekken. Het festival zal zich vooral richten op popmuziek, 'gecombineerd met avontuur en gekte'. De vijftig acts op vier verschillende podia worden een mengelmoes van nationale en internationale artiesten.

'Dat is nog een hele puzzel', vertelt organisator Cathelijne van Grinsven. 'Artiesten moeten in het land zijn. Sommige artiesten hebben exclusiviteit met andere festivals.' Volgens haar speelt het ook mee dat het festival een nieuwe naam is. 'Boekers hebben dan nog geen beeld van het festival.'

Popmuziek

'Het idee voor Hullabaloo is ontstaan uit de stijgende populariteit van popmuziek', zegt manager Mitchel Bovenlander. 'Dit tweedaagse festival zet Groningen weer op de kaart met een festival waar een kwalitatieve programmering wordt gepresenteerd, bestaande uit welbekende artiesten en talenten van de toekomst.'

De organisatoren zijn ambitieus: binnen vijf jaar hopen ze uit te groeien tot een volwaardig weekend festival van 3 tot 4 dagen.

Stadspark Live

Vorig jaar werd bekend dat in hetzelfde park het festival Stadspark Live in Groningen wordt georganiseerd. Dat festival vindt eind juni plaats. Hiervoor is Sting (bekend van The Police) als hoofdact geboekt.

Begin mei worden de eerste artiesten van festival Hullabaloo bekendgemaakt. Dan start ook de kaartverkoop.

