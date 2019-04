'Jaarlijkse stroomdiefstal zo groot als voor een hele stad als Den Haag'

Het groeiend aantal opgerolde wietplantages in het Noorden is slechts het topje van de ijsberg. Dat zegt stroomnetbeheerder Enexis. Maandag werd bekend dat de politie Noord-Nederland in 2018 acht procent meer hennepkwekerijen heeft opgerold dan in 2017. De wietteelt heeft elektriciteit nodig en die wordt illgaal afgetapt van het reguliere stroomnet.Volgens Enexis wordt er per jaar ruim

een miljard kilowattuur aan energie gestolen. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid energie die een complete stad als Den Haag (515.000 inwoners) jaarlijks verbruikt.De bijna vierduizend wietkwekerijen die de politie vorig jaar in heel Nederland heeft opgerold, gebruiken bij lange na geen miljard kilowattuur stroom. Volgens Jans Pepping, fraudebestrijder bij Enexis, wordt slechts tien tot twintig procent van de kwekerijen opgerold.

Energiezuinige lampen



Kwekers maken steeds vaker gebruik van energiezuinigere lampen, zo constateert Jeroen Kiekens, eenheidscoördinator van het hennepteam Noord-Nederland van de politie. Dat zorgt ervoor dat stroomdiefstal misschien later wordt opgemerkt.

Het aantal opgerolde wietplantages is overal in Nederland gedaald, behalve in het Noorden. Deze toename van het aantal opgerolde plantages in Noord-Nederland is te verklaren door het speciale hennepteam in deze regio.

'Niet alleen vanwege de zware, georganiseerde criminaliteit die er achter schuilgaat, maar ook vanwege de risico's op bijvoorbeeld brand blijven hennepkwekerijen een groot probleem', zegt drugsexpert John Jespers van de landelijke eenheid van de politie.

Burgers moeten meer melden



Volgens Jans Pepping (Enexis) valt er vooral bij omwonenden nog een slag te maken. 'Burgers moeten veel alerter zijn op verdachte bewegingen bij panden om hen heen. En ze moeten goed weten waar ze die situaties kunnen melden.'

Vooral in landelijke gebieden wordt weinig gemeld. Een van de redenen is dat verdachte situaties daar minder opvallen en dat bijvoorbeeld een sterke wietgeur minder snel geroken wordt vanwege een afgelegen plek.

Geen waterbedeffect



Het zijn veelal lokale criminelen die in de hennep stappen. Volgens noordelijk hennepspeurder Kiekens zitten er wel georganiseerde criminele bendes achter, en zijn de mensen die aangehouden worden slechts een radartje in het geheel. 'Maar ze vertellen zelden iets aan politie, dus we weten het niet precies.'

Kiekens heeft niet het idee dat de hennepmisdaad zich verplaatst van het Zuiden naar het Noorden. 'We pakken in het hele land hennepkwekers op. En dat zijn dus vooral lokale criminelen.'



Hoe herken je een wietplantage in de buurt?

Volgens Enexis en de politie zijn er een aantal signalen die kunnen wijzen op een hennepkwekerij in de buurt. Niet alleen een wietgeur verraadt een buurman met groene vingers; er zijn meer aanwijzingen. Volgens Enexis en de politie zijn er een aantal signalen die kunnen wijzen op een hennepkwekerij in de buurt. Niet alleen een wietgeur verraadt een buurman met groene vingers; er zijn meer aanwijzingen. Als er sneeuw ligt, en er is een dak sneeuwvrij, moet dat argwaan wekken. Maar ook tijdens andere seizoenen zijn er genoeg signalen die wijzen op een plantage. Zo kan het opvallen dat er ineens veel bedrijvigheid bij een pand is. Grote zakken aarde die naar binnen gaan, grote lampen en veel verkeer 's avonds laat van onbekende mensen: het kan wijzen op een plantage in de buurt. Daarnaast is het mogelijk dat huishoudelijke apparaten minder goed werken. Er wordt immers stroom afgetapt, dus de spanning op de stopcontacten vermindert. Ook knipperende lampen in huis kunnen een aanwijzing zijn.

