Verdachten blijven weg: rechtbank stelt Tinderzaak uit

Totaal onverwacht heeft de rechtbank in Assen de Tinderzaak uitgesteld. Twee van de drie verdachten waren niet op komen dagen en de rechtbank wil ze wel spreken.

De verdachten zijn twee mannen van 21 en 24 jaar uit Assen en een 23-jarige man uit Haren. Zij deden zich in juni en juli vorig jaar op Tinder voor als een jong meisje of jonge jongen.

Meerdere mannen uit Assen en Groningen die contact zochten en een afspraakje maakten, kwamen van de koude kermis thuis en werden afgeperst.

Gefilmd en bedreigd

Op de afgesproken plek in Assen of in de stad Groningen ontmoetten ze stuk voor stuk niet hun jonge date, maar de drie mannen. Een van hen filmde dan de slachtoffers en samen confronteerden ze hen ermee dat ze met een minderjarige hadden willen afspreken.

Ze eisten geld of een iPhone. Als de slachtoffers niet meewerkten, zetten ze de beelden online, dreigden ze, of zouden ze hun werkgever inlichten. Van drie slachtoffers kregen de mannen bedragen tot 1800 euro. Van twee anderen een iPhone.

Media-aandacht

Dinsdag was de hele ochtend uitgetrokken om de zaak te behandelen, maar alleen de 21-jarige Assenaar was er. De oudste Assenaar had griep, aldus zijn advocaat. De man uit Haren durfde de gang naar de rechtbank volgens zijn advocaat niet aan.

'Hij wilde wel verschijnen, maar zag erg op tegen alle media-aandacht. Dat heeft hem doen besluiten niet te komen.'

Gehaald door de politie

Het waren het volgens de advocaat vooral de camera's waar zijn cliënt tegenop zag. De officier van justitie en de advocaten vroegen de rechtbank de zaak wel te behandelen.

De rechtbank wilde dat niet, omdat ze de mannen zelf over de misdrijven wil spreken. Daarom laat ze de twee de volgende keer voor de zitting door de politie van huis halen.

De Assenaar die er dinsdag wel was, baalde dat ook zijn zaak niet doorging. Hij beloofde de volgende keer ook weer te komen. Wanneer dat is, is nog niet bekend.

Lees ook:

- Trio verdachten van Tinderafpersing op 9 april voor de rechter