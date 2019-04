Vastgoedregisseur moet nieuwe winkelketens naar Musselkanaal lokken

De mogelijke interesse van nieuwe winkelketens moet ervoor zorgen dat er ook vaart komt in mogelijke herbouwplannen in het hart van het dorp, waar sinds de grote brand van vorig jaar een gapend gat is ontstaan.

Happy op nieuwe plek

'Het punt is dat we moeten zorgen dat er weer ondernemers zich op die plek willen vestigen', zegt woordvoerder Henk Leenders namens Ondernemersvereniging Musselkanaal. 'Daarvoor hebben we een vastgoedregisseur die daar voor moet zorgen. De vastgoedregisseur moet proberen hier iets naar toe te halen, misschien een zaak die we hier nog nooit hebben gehad. Op deze manier moet er weer belangstelling komen om het gat in het centrum op te vullen.'

De ondernemers die gevestigd waren in het dorpshart hebben sinds de brand een plek op een andere locatie gevonden. 'Ik moet nog zien of diezelfde huurders terugkeren in een mogelijk nieuw pand. Ze voelen zich happy op de plek waar ze nu zitten', zegt Leenders.

Duurt nog wel tweer jaar

De inzet van de vastgoedregisseur en de drie eigenaren van de afgebrande panden in het centrum moet ertoe leiden dat er herbouw plaatsvindt. Een van de pandeigenaren is Michael Rolfes, die een fietsenzaak had in de dorpskern. Daarnaast zijn er twee beleggers bij betrokken, onder wie Rory Bertrams, zegt Leenders.

De ondernemersvereniging roept de twee beleggers om niet alleen naar het rendement te kijken, maar ook naar het maatschappelijk belang voor Musselkanaal. 'Ik hoop dat de vastgoedbeleggers ook een beetje inschikkelijk zijn.' Leenders denkt echter dat de herbouw nog wel even kan duren. 'Voor je het weet ben je twee jaar verder.'

Facelift voor Musselkanaal

De ondernemers in het dorp wachten daar niet op. Er is een aankledingscommissie actief die plannen heeft gelanceerd om Musselkanaal een facelift te geven.

'Dan moet je denken aan her en der grote bloembakken, een nieuwe kleur, nieuwe bankjes', zegt Leenders. 'Zo krijgt Musselkanaal weer een ander aangezicht. De plannen zijn gepresenteerd bij de gemeente Stadskanaal, binnenkort hopen we daar duidelijkheid over te krijgen.'

