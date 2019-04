Informateur adviseert: SP niet, VVD en PvdA wel in nieuw provinciebestuur

In het Groninger provinciebestuur is een coalitie nodig van zes partijen. Dat advies geeft informateur Mario Post aan de grootste partij: GroenLinks.

Post adviseert een coalitie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, VVD, D66 en CDA. De zes partijen hebben samen 25 zetels, een meerderheid op de totale Provinciale Staten met 43 zetels.

VVD erbij

In de gespreksronden bleek volgens Post al gauw dat GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66 en CDA onderdeel moesten worden van een coalitie. De VVD (nu nog oppositiepartij) kwam daar na aanvullende gesprekken bij.

De PvdA keert na vier jaar oppositie dus weer terug in het provinciebestuur. De SP stevent af op een plek in de oppositie, na de afgelopen vier jaar te hebben bestuurd. De partij gaf al eerder aan dat andere partijen nu aan zet zijn.

Stevige onderhandelingen

De energietransitie was het belangrijkste gespreksonderwerp bij het informatieproces. Volgens Post worden de klimaatdoelstellingen door alle partijen onderschreven.

Toch verwacht hij ook harde onderhandelingen in de formatie. 'Enkele programmatische verschillen zullen zeker leiden tot stevige onderhandelingen, maar deze heb ik zeker niet ervaren als onoplosbaar.'

Kamerlid als formateur

De onderhandelingen tussen de zes partijen beginnen komende donderdag. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee gaat de formatie leiden. Hij is in de Tweede Kamer onder andere woordvoerder op het gasdossier.

'Met Tom van der Lee hebben we een formateur die de nodige ervaring in huis heeft', zegt GroenLinks-lijsttrekker Nienke Homan. 'Hij is de komende weken ruim beschikbaar en erg gemotiveerd om de onderhandelingen te leiden.'

De PVV reageert op zijn eigen manier op de informatie:

