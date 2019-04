Eén week meivakantie of twee? Waarom niet op alle Groninger scholen gelijk?

Hebben jouw kinderen Goede Vrijdag vrij of niet? En hebben ze één of twee weken meivakantie? Er zijn nogal wat verschillen in schoolvakanties in onze provincie.

Hoe komt dat? En waarom is het zo lastig om de vakanties in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op elkaar af te stemmen?

Drie verplichte vakanties

Er zijn drie verplichte vakanties voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. De overheid stelt de data van deze vakanties landelijk vast. Het gaat om twee weken kerstvakantie, zes weken zomervakantie en één week meivakantie.

Voor de herfst- en de voorjaarsvakantie geeft de overheid adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken, maar dan moet de Medezeggenschapsraad het daar wel mee eens zijn.

Naast deze vakanties kunnen scholen ook nog extra vrije dagen inplannen. Zo kan de meivakantie worden uitgebreid tot twee weken.

Verschillen in één dorp

De situatie in Pekela geeft goed aan hoe divers de vakanties en vrije dagen zijn.

De één heeft wel vrij op Goede Vrijdag, de ander niet of heeft juist een margedag ingepland. En de lengte van de meivakantie verschilt ook.

Verschillende schoolvakanties in Pekela:

Cbs Groen van Prinsterer, Nieuwe Pekela (VCOMOG): Goede Vrijdag + één week meivakantie

Obs De Linde, Nieuwe Pekela (SOOOG): Goede Vrijdag is margedag; twee weken meivakantie

Daltonschool Theo Thijssen, Boven Pekela (SOOOG): Goede vrijdag is gewone schooldag; twee weken meivakantie

Cbs De 7sprong, Oude Pekela (VC)MOG): Goede Vrijdag + één week meivakantie

Obs Feiko Clock, Oude Pekela (SOOOG): Goede Vrijdag is gewone schooldag; twee weken meivakantie

Obs Hendrik Wester, Oude Pekela (SOOOG): Goede Vrijdag is gewone schooldag; twee weken meivakantie

Jenaplanschool St. Willibrordus, Oude Pekela (Primenius): Goede Vrijdag + één week meivakantie

De afkortingen/namen tussen haakjes zijn de schoolbesturen

De rol van het schoolbestuur

Obs De Linde in Nieuwe Pekela valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG). Jos Poortman van obs De Linde: 'Binnen SOOOG is Goede Vrijdag een schooldag. Wij conformeren ons aan de richtlijnen van de stichting. Eigenlijk zijn we verplicht om die over te nemen.'

Maar hoe bepalen die schoolbesturen dan of een dag als Goede Vrijdag een vrije dag is of niet?

Stichting SOOOG wil daar niets over zeggen. Het schoolbestuur waar cbs Groen van Prinsterer onder valt, de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden en Oost-Groningen (VCOMOG), wil dat wel.

Mieke van Doorn van deze organisatie: 'Wij voeren overleg met alle schoolbesturen in de regio. Heel vaak lukt dat goed en soms gaat dat niet oké. Het is wel altijd een heel gepuzzel.'

'Er kan bijvoorbeeld onenigheid ontstaan over christelijke feestdagen', vervolgt Van Doorn. 'Goede Vrijdag is voor ons een vrije dag, maar dat geldt niet voor alle scholen en dan loop je al uit de pas met het aantal vrije dagen.'

Spanningsboog

Vaststaat volgens Van Doorn dat kinderen een spanningsboog hebben van zes à zeven weken. Daarna moeten ze uitrusten. 'Als het aantal weken tussen de mei- en de zomervakantie te veel is, dan plannen we rond Pinksteren een extra week vakantie.'

Volgens Van Doorn mopperen ouders dan wel eens dat de kinderen in mei geen twee weken vakantie hebben, 'maar het belang van de kinderen staat altijd voorop'.

De rol van de gemeente

Dat het onderling overleg in Pekela bijna altijd vlekkeloos verloopt, is volgens Van Doorn vooral te danken aan beleidsmedewerker Arthur de Jong van de gemeente Westerwolde. 'Hij zorgt ervoor dat alles vroeg op elkaar wordt afgestemd. Afgelopen oktober hadden we de vakanties voor het schooljaar 2019/2020 al vastgesteld.'

Arthur de Jong lacht bescheiden. 'Kijk, wij hebben vijf basisschoolbesturen in Westerwolde. Het overleg over de vakanties vindt plaats in het gemeentehuis. Wij doen daar een voorstel over de vakanties om te kijken of we die op elkaar af kunnen stemmen.'

Als er onenigheid is, gaat dat volgens De Jong niet altijd tussen christelijke en openbare scholen. 'Dit jaar heeft bijvoorbeeld één openbare school in onze gemeente gekozen voor een vrije dag op Goede Vrijdag en een andere openbare school niet. Er kan dan wel voor gekozen worden om van zo'n dag een margedag te maken. Die mogen scholen namelijk zelf vaststellen.'

Het middelbaar onderwijs

Over één ding zijn alle basisschoolbesturen het wel eens: de vakanties ook nog afstemmen op het middelbaar onderwijs is ondoenlijk. Die zouden vooral hun eigen afwegingen maken vanwege de eindexamens.

Bestuurder Gerard van Vliet van het Ubbo Emmius met acht locaties in Stadskanaal, Onstwedde, Winschoten en Veendam: 'We hebben te maken met landelijke afspraken, maar er is ook ruimte om dagen zelf in te plannen. Wij hebben veel contact met andere scholen in onze omgeving: Winkler Prins en het Dollard College bijvoorbeeld. Als dat kan, houden wij rekening met elkaar.'

Maar dat lukt niet altijd. 'Punt van discussie is eigenlijk altijd de meivakantie: één of twee weken?', legt Van Vliet uit. 'Uit principe kiezen wij voor één week meivakantie, omdat we vinden dat de leerlingen zo vlak voor de zomervakantie nog wel naar school mogen.'

'Maar we hebben ook te maken met de eindexamens en de werkdruk bij docenten. Na de examens ligt er voor hen veel correctiewerk. Dan moeten ze wel goed uitgerust zijn. Winkler Prins en het Dollard kozen allebei voor twee weken meivakantie en dus hebben wij dat nu ook gedaan. Maar we hebben inmiddels besloten dat we dat volgend jaar niet weer doen.'

Mbo, hogescholen en universiteiten

Vakanties vervolgens ook nog afstemmen op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten is compleet onmogelijk.

Daar zijn geen verplichte vakanties en geeft de overheid ook geen adviesdata. Zij mogen hun vakantiedata volledig zelf bepalen.