Van Dijk wordt hoofdcoach van Aris Leeuwarden

Anne van Dijk is voorlopig de hoofdcoach van basketbalclub Aris Leeuwarden. De 53-jarige Groninger is doorgeschoven na het plotselinge vertrek van Tony van den Bosch.

Van den Bosch vertrekt per direct bij de Friese club, omdat hij aan de slag gaat als hoofdcoach van het Belgische Okapi Aalstar, waar Jean-Marc Jaumin is vertrokken.

Hierdoor is Van Dijk doorgeschoven, die dit seizoen bij Aris als assistent-coach actief was. Het is de intentie van beide kanten om het seizoen af te maken met Van Dijk als hoofdcoach.

BV Groningen

Van Dijk is hiernaast nog actief als coach van promotiedivisionist BV Groningen. Daarvoor was hij onder meer twee jaar hoofdcoach van de Basketbal Academy RTC Noord en jarenlang coach van nationale jeugdselecties.