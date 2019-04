Deze restaurants in Groningen stonden onder verscherpt toezicht

Het Feithhuis in stad Groningen: 'Het probleem is nu opgelost' (Foto: Google Street View)

Een tiental horecazaken in de provincie Groningen is in 2017 onder verscherpt toezicht geplaatst van de Nederlandse- Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Diens redactie bekeek deed een WOB-verzoek naar de meest actuele cijfers van de NVWA; die van 2017. Ze verkreeg inspectierapporten van zo'n 450 Nederlandse horecazaken die onder verscherpt toezicht stonden. 'Die zaken kregen in twee jaar tijd minimaal drie boetes of werden door de toezichthouder acuut gesloten vanwege ernstig risico voor de volksgezondheid', meldt RTL.

Stad

In de stad Groningen gaat het onder meer om het Feithhuis. Het historische pand in de binnenstad kampte ten tijde van de inspectie met een muizenplaag, met name in de keuken. Dit werd naar eigen zeggen veroorzaakt door de bouw van het Groninger Forum.

De restaurantmanager vertelt dat er daarna rigoureuze maatregelen zijn genomen en er grondig is schoongemaakt. Ook speelt het volgens de manager mee dat het een historisch pand is. 'Maar het probleem is nu opgelost.'

Bij Eetcafé Het Zwarte Schaap waren in 2017 'bedrijfsruimten niet schoon en niet goed onderhouden.' De zaak werd drie jaar geleden overgenomen, waarna volgens een medewerker de problemen ontstonden. 'De zaak werd toen compleet vernieuwd. We stonden toen ook meer onder verscherpt toezicht.'

Daarnaast werden destijds in het Chinese restaurant Wah Hing aan de Oosterweg muizenuitwerpselen aangetroffen.



Het pand is qua onderhoud al niet geweldig Eigenaar Indrapoera in Oude Pekela

Winschoten

Bij Chinees Restaurant Ying-Ping was in 2017 de temperatuur van bederfelijk voedsel te hoog. Ook hier voldeden de bedrijfsruimten niet aan de regelgeving. 'We hadden inderdaad problemen met de hygiëne, maar dat is nu opgelost', laat de eigenaar weten.

Hoogezand

De NVWA dreigde in 2017 met een spoedsluiting van restaurant Vesuvio in Hoogezand, omdat onder meer de 'koelkast zwart zag van de schimmel.' Het bedrijf is na de inspectie grondig verbouwd. Niet veel later werd de horecazaak door brand getroffen, waarna alles opnieuw moest worden ingericht.

Oude Pekela

Ook Chinees-Indisch restaurant Indrapoera in Oude Pekela ontkwam niet aan verscherpt toezicht van de NVWA. De oorzaak: de keuken zat te dicht op de toiletten, bleek uit een inspectie in begin 2016. Later dat jaar kwam een klacht binnen over voedselvergiftiging van twee personen.



Voorheen was er een hoekje uit een tegel en hoopte vuil zich daar op Eigenaar Waddengenot aan Zee in Lauwersoog

'Wij hebben sindsdien een bureau in de hand genomen om het een en ander te begeleiden', zegt het restaurant in een reactie. Volgens de eigenaar ligt de oorzaak bij de gebrekkige staat van het pand, dat naar eigen zeggen al niet geweldig werd onderhouden. 'Hierover zijn we ook in bespreking met de verhuurder.'

In september 2017 hief de NVWA het verscherpt toezicht op Indrapoera op.

Lauwersoog

Het restaurant Waddengenot aan Zee bleek volgens de inspectie in 2017 ook niet schoon genoeg. Onder meer in de kelder werden destijds muizenuitwerpselen gevonden. Het restaurant nam vervolgens een plaagdierbeheerser in de hand.

Het restaurant erkent dat er destijds problemen waren. 'Er is nu geïnvesteerd in een nieuwe keuken, die zo is ingericht dat 'ie makkelijker schoon te krijgen is. Voorheen was er een hoekje uit een tegel en hoopte vuil zich daar op. Nu ligt er een nieuwe egale vloer.'

Niet alle Groningse horecazaken die in 2017 onder verscherpt toezicht van de NVWA werden geplaatst, staan in dit artikel vermeld. Een compleet overzicht vind je hier.

We hebben alle restauranteigenaren gebeld en gevraagd om een reactie. Niet iedereen was bereikbaar voor commentaar.

