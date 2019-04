Een-na-grootste gemeente Het Hogeland geeft vijftig dorpen meer vrijheid

De vijftig dorpen in de gemeente Het Hogeland moeten meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen. De gemeente gaat werken met dorpsbudgetten en nieuwe manieren waarop mensen invloed kunnen uitoefenen op hun dorp.

Dat maakten burgemeester en wethouders van Het Hogeland dinsdag bekend in hun collegeprogramma.

De grootste

Het Hogeland is na de fusie tussen Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond de op een na grootste gemeente van Nederland. 'Als je het water niet meerekent, zijn wij de grootste', zegt waarnemend burgemeester Henk Jan Bolding.

Ondanks die grote oppervlakte wil de gemeente dicht bij haar inwoners blijven staan. Een uitdaging.

Daarom wil het gemeentebestuur vaker met mensen uit dorpen in gesprek, zegt Bolding: 'We willen hen de mond gunnen: zeg hoe u het graag wil. Wij stellen het zeer op prijs als mensen bij ons komen met ideeën hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen op het beleid.'

Geld uit Eemshaven

De gemeente heeft hier jaarlijks één miljoen euro voor gereserveerd. Elk dorp krijgt een deel van dat geld en mag bepalen waar dat aan wordt besteed. Dat geld komt voornamelijk van ondernemers uit de Eemshaven en hogere ozb-opbrengsten.

Wethouder Eltjo Dijkhuis benadrukt het belang van de Eemshaven voor de gemeente: 'Daar vindt op dit moment dé omslag in de energietransitie plaats, zeker als je kijkt naar windmolens op zee. Dat genereert een enorme spin-off. We merken dat dit veel ondernemers aantrekt en zorgt voor ontwikkeling in het hele gebied.'

Dertig plannen

Concrete plannen, zoals inzetten op de verdubbeling van de Eemshavenweg, staan niet in het collegeprogramma. Dit jaar en volgend jaar komt de gemeente met ruim dertig visies en nota's waarin meer concrete plannen staan voor Het Hogeland.