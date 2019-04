Geografische blunder OM leidt tot vrijspraak

De vormfout in kwestie komt van het Openbaar Ministerie.

Verkeerde gemeente

Het OM meldde dat de vrouw in Beerta gemeente Groningen woont, terwijl het gemeente Oldambt moet zijn. Advocaat Mark van Diest greep deze fout aan om voor vrijspraak te pleiten. 'Sinds wanneer ligt Beerta in de gemeente Groningen?'

'Mocht de rechtbank alles, ondank de geografische fout, toch bewezen vinden, dan verzoek ik u een straf op te leggen gelijk aan de duur van de voorlopige hechtenis, met daarbij behandelingsvoorwaarden', betoogt Van Diest.

Ruzie

De vrouw woont in een speciale woonvorm in Beerta. In november kreeg ze ruzie met twee medebewoners, waarbij de vrouw riep dat ze hen zou vermoorden. Ze pakte een keukenmes uit de la en probeerde het tweetal in de borst te steken. Een derde bewoner probeerde dit te voorkomen. Vanwege de problemen van de vrouw, vindt Van Diest dat haar uitbarsting in perspectief geplaatst moet worden.

Voorarrest

Het Openbaar Ministerie vindt dat poging tot doodslag, mishandeling en bedreiging bewezen is. De eis was daarom 1,5 jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk. De vrouw heeft al vijf maanden in voorarrest gezeten.

Versnelde uitspraak

Binnen 24 uur na de zitting op maandag kwam de rechtbank al tot haar oordeel: 'Nu gebleken is dat de feiten hebben plaatsgevonden in Beerta, dat gelegen is in de gemeente Oldambt en niet in de gemeente Groningen, kan door de rechtbank niet tot een bewezenverklaring gekomen worden.'

De rechtbank spreekt om die reden de vrouw van alle feiten vrij. Het OM laat het er echter niet bij zitten en wil de blunder in hoger beroep rechtzetten.

Lees ook:

- OM in hoger beroep na blunder: 'De officier baalt hier heel stevig van'