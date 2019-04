Volgens OM ligt Beerta in gemeente Groningen: vrouw ontloopt 1,5 jaar cel

Een 36-jarige vrouw uit Beerta is vrijgesproken van poging tot doodslag, mishandeling en bedreiging omdat het Openbaar Ministerie dacht dat Beerta in de gemeente Groningen lag. Het OM eiste maandag voor de rechtbank van Groningen 1,5 jaar cel (jaar voorwaardelijk) tegen de vrouw. Maar de rechter sprak de vrouw vrij van alle drie de feiten vanwege een vormfout.

Het OM liet de vrouw wonen in Beerta, gemeente Groningen terwijl het de gemeente Oldambt moet zijn.

I'll kill you

De vrouw woont met andere bewoners in een speciale woonvorm in Beerta. In november schopte de vrouw een scene tegen twee mede-bewoners. Er ontstond een ruzie waarbij de vrouw tegen de twee 'I'll kill you' (Ik ga je vermoorden) riep. De vrouw pakte vervolgens een keukenmes uit een lade.

Stekende bewegingen met mes

Met het mes in de hand dreigde ze en maakte ferme, stekende bewegingen richting de borst van een van de bewoners. De vrouw werd stevig bij de polsen vastgehouden door een andere bewoner, om erger te voorkomen.

Ze was uit op de dood

De officier vond bewezen dat de vrouw met het mes uit was op de dood van de medebewoner. 'Ze had zich immers met kracht verzet toen men probeerde het mes van haar af te pakken.'

Toen dat uiteindelijk lukte, begon de vrouw te slaan en te krabben. De officier nam in zijn eis de verklaringen van meerdere getuigen mee, met daarbij foto's van de krabwonden. Hij eiste vervolgens 1,5 jaar cel tegen de vrouw, waarvan een jaar voorwaardelijk.

'Sinds wanneer ligt Beerta in de gemeente Groningen?'

De advocaat van de vrouw toverde plotseling een spreekwoordelijk konijn uit de hoge hoed. Op de tenlastelegging stond namelijk de gemeente Groningen als plaats van misdrijf genoemd. En dat, terwijl de feiten waren gepleegd in Beerta.

De advocaat maakte meteen gebruik van de geografische blunder. 'Sinds wanneer ligt Beerta in de gemeente Groningen?', opperde de verdediger. 'Alleen al om die fout kunnen de feiten niet bewezen worden.'

Geografische fout

Hij vroeg ook aan de rechtbank om de misdragingen van de vrouw luchtiger te zien. Dit, omdat ze met mensen samenleeft met vergelijkbare problematiek.

'Mocht de rechtbank alles, ondank de geografische fout, toch bewezen vinden, dan verzoek ik u een straf op te leggen gelijk aan de duur van de voorlopige hechtenis, met daarbij behandelingsvoorwaarden.'



Binnen 24 uur na de zitting op maandag kwam de rechtbank al tot haar oordeel: 'Nu gebleken is dat de feiten hebben plaatsgevonden in Beerta, dat gelegen is in de gemeente Oldambt en niet in de gemeente Groningen, kan door de rechtbank niet tot een bewezenverklaring gekomen worden.'

De rechtbank spreekt om die reden de vrouw van alle feiten vrij.

Terug naar Beerta

Er lag uit een eerder voorwaardelijk veroordeling in 2018 voor de vrouw nog twee weken gevangenisstraf op de plank. Als de vrouw zich binnen twee jaar zou misdragen, dan moest ze deze straf ook nog uitzitten. Met de vrijspraak wijst de rechtbank ook deze celstraf af.

De vrouw zit nu vijf maanden in voorarrest. Met deze vrijspraak wordt ze per direct op vrije voeten gesteld en kan ze terug naar haar woonvorm in Beerta, gemeente Oldambt.