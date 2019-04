In een schuur achter een woning aan de Kerklaan in Blijham is dinsdagmiddag brand uitgebroken.

De brand ontstond rond 15.00 uur en zorgde voor grote rookwolken.

Snel onder controle

De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur kort na iets meer dan een half uur onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk of er nog spullen in de schuur staan.