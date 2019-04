Brug bij Aduard kampte opnieuw met storing (update)

De nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal bij Aduard kampte dinsdagmiddag opnieuw met een storing. De hefbrug wou niet meer helemaal naar beneden.

Volgens de provincie zijn monteurs bezig geweest om de storing te verhelpen. Dat lukte rond 17.00 uur. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.



Vaker storingen

De nieuwe brug, die sinds eind februari in gebruik is, vertoonde de afgelopen tijd vaker storingen. Als oorzaken werden fouten in de bedieningssoftware en harde wind genoemd, waardoor de brug niet precies op de steunen terecht komt.

Update: De storing is verholpen



Lees ook:

- Provincie over storingen bij nieuwe brug Aduard: 'Het zijn aanloopproblemen'

- Brug in Aduard kampt enkele uren met storing