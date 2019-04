SP buiten coalitie-onderhandelingen: 'Een consequentie van halvering'

Vanaf donderdag wordt er in de gemeente Groningen gesproken over een coalitie van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, D66 en CDA. Voor de SP betekent dat dus weer een plek in de oppositie.

Lijsttrekker en huidig gedeputeerde Eelco Eikenaar zag het advies van de informateur - dus zonder SP - wel aankomen.

'Je gaat van acht naar vier zetels', zegt Eikenaar. 'Dus daar kijk je dan niet van op.'

Pas op de plaats

Daar komt bij dat de SP in de gesprekken met informateur Mario Post meteen heeft aangegeven een pas op de plaats te maken. 'Het feit dat je van acht naar vier gaat, heeft als consequentie dat je niet mee gaat onderhandelen.'

Toch is Eikenaar niet echt teleurgesteld. 'Wel over de vier zetels, maar niet over het niet meedoen aan de onderhandeling. Wij zijn ook geen partij die denkt dat je in het bestuur moet zitten om iets te bereiken.'

Wat gaat Eikenaar doen?

Eikenaar bezint zich nu op zijn toekomst. Een plek in de Staten heeft hij niet voor ogen. Wat wel?

'Ik heb me daar nog niet mee bezig gehouden', zegt hij. 'Daar heb ik nu de tijd voor. Maar niet te snel. Ze zijn er ook nog niet uit, hè.'

Lees ook:

- Informateur adviseert: SP niet, VVD en PvdA wel in nieuw provinciebestuur

- De zetelverdeling en de partijen: alles over de Provinciale Statenverkiezingen