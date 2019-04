Harbers vandaag opnieuw naar Westerwolde: 'Hij moet beloften nu waarmaken'

Opnieuw komt staatssecretaris Mark Harbers (VVD) van asielzaken vandaag naar Westerwolde. Hij praat met ondernemers, raadsleden en inwoners over de problemen in Ter Apel. 'Vorige keer deed hij verschillende beloften, die moet hij nu waarmaken.'

Die vorige keer was begin december. 'Ik ga Harbers woensdag in ieder geval vragen naar wat de vorige keer besproken is, en wat in zijn ogen van terecht is gekomen', zegt Harry Stuulen, voorzitter van ondernemersvereniging Mercurius. 'Volgens mij is dat niets.'

Geen verwachting

Om die reden heeft Stuulen eigenlijk ook geen verwachting meer over het gesprek. 'Wel hoop ik dat de vergoeding voor winkeldiefstallen geregeld kan worden, de zogenoemde SODA-regeling', zegt Stuulen.

Die regeling zorgt ervoor dat ondernemers een standaardvergoeding van 181 euro krijgen. Probleem is echter dat die vergoeding in de praktijk amper op asielzoekers te verhalen blijkt.

De supermarkteigenaar pleit daarom al langer voor een fonds, gevuld door het ministerie van Justitie en Veiligheid of het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Vanuit dat fonds zouden ondernemers de vergoeding moeten krijgen wanneer een inwoner van het COA een diefstal pleegt in zijn winkel.



We mogen best wat brutaler zijn, we zijn nu het netste jongetje van de klas Pieter Dinkla - raadslid VVD

Geen nieuwe beloften

Ook raadsleden van de gemeente Westerwolde lijken het wachten op een echte oplossing zat. 'De vorige keer was ik redelijk optimistisch', zegt CDA'er Wilt Meendering. 'Maar zo langzamerhand moet er wel wat gebeuren. Ik zit niet te wachten op nieuwe beloften.'

Pieter Dinkla, raadslid in Westerwolde en net als Harbers lid van de VVD, is duidelijk: 'Harbers heeft weinig waargemaakt tot nu toe. Maar hij zit dan ook klem door Europese regels. Veiligelanders moeten eigenlijk meteen weer terug naar hun land van herkomst.'

'We mogen best wat brutaler zijn, we zijn nu het netste jongetje van de klas', gaat Dinkla verder. 'Loop maar een keer voorop.'

Niet gevangen houden

De hoop van de gemeentepolitiek lijkt erop gevestigd dat veiligelanders straks in ieder geval niet meer zomaar het centrum van Ter Apel in kunnen. 'We moeten de asielzoekers absoluut niet in een hokje gevangen houden', zegt Eize Hoomoedt (GroenLinks), 'maar ik zou er wel voor pleiten dat iemand het COA-terrein pas af mag wanneer duidelijk is dat diegene kans maakt op een verblijfsvergunning.'

Ook moet er volgens Hoomoedt meer aandacht zijn voor de veiligheid binnen de deuren van het aanmeld- en vertrekcentrum in Ter Apel. 'Er is soms angst voor elkaar op het terrein. De mensen die er wel mogen zijn moeten ook beschermd worden.'

