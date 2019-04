OM in hoger beroep na blunder: 'De officier baalt hier heel stevig van'

De vrouw ontliep haar straf omdat in de stukken van het OM stond dat Beerta in de gemeente Groningen ligt, in plaats van Oldambt.

'Vervelende fout'

Hoe de fout is ontstaan, weet Debby Homans van het OM niet.

'Ik kan niet achterhalen hoe dat in deze zaak is gegaan. Er gaat een dagvaarding uit met een datum en een pleegplaats. In dit geval is daar gemeente Groningen terechtgekomen en niet Oldambt. Een vervelende fout, met name voor de slachtoffers.'

Dagvaarding wijzigen

Om de fout recht te zetten, gaat het OM in hoger beroep tegen de vrijspraak. 'Dan kunnen we de pleegplaats alsnog wijzigen op de dagvaarding zodat de rechter alsnog een straf op kan leggen', zegt Homans.



Ik kan u verzekeren dat de betrokken officier hier heel stevig van baalt Debby Homans - Openbaar Ministerie

Niet opgemerkt

Het wijzigen van de dagvaarding had ook dinsdag tijdens de zitting al kunnen gebeuren. Daarvoor had de officier van justitie een verzoek moeten indienen. Dit bleef echter uit.

'De officier had de fout recht kunnen zetten, maar heeft het niet opgemerkt, dat is heel spijtig. Ik kan u verzekeren dat de betrokken officier hier heel stevig van baalt.'

Incident

Volgens Homans beschouwt het OM de gemaakte vormfout als een incident. 'En daar willen we het graag bij houden. Dit mag niet nog een keer gebeuren.

1,5 jaar cel

Het OM eiste in deze zaak 1,5 jaar celstraf tegen de vrouw, waarvan een jaar voorwaardelijk. De vrouw heeft al vijf maanden in voorarrest gezeten.

