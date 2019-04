The Passion moet Musselkanaal verbinden: 'We hebben elkaar nodig'

Het initiatief komt onder meer van dominee Matthijs Biewenga van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt uit Mussel. Zijn kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Hervormde Kerk, de PKN, twee Rooms-Katholieke Kerken, Baptistengemeente Jabes en Bijbelgelovigen hebben de handen ineen geslagen om dit christelijke evenement te organiseren.

'De diepere gedachte is dat we elkaar nodig hebben', zegt Henk Leenders namens de organisatie. 'We organiseren het met zeven kerken, samen kun je meer en dat heeft een positieve uitstraling. We hopen dat de bezoekers er ook wat van meenemen.'

'Onze lieve Heer'

Volgens Leenders kan The Passion in Musselkanaal wat teweeg brengen.

'Tegenwoordig denken mensen dat ze het zelf kunnen, maar o wee als ze een beetje tegenslag krijgen in hun leven, dan weten ze al gauw een schietgebedje te plegen. We moeten er altijd rekening mee houden dat we het niet zelf kunnen. We mogen nadenken over de vraag: wie geeft het ons allemaal? Dat is onze lieve Heer.'

In de spiegel kijken

Leenders legt uit dat de kerken ook in de spiegel mogen kijken bij de vraag wanneer mensen zijn afgehaakt.

'We willen ermee bereiken dat de mensen met elkaar in gesprek komen', vervolgt hij. 'Veel mensen zijn uit het zicht verdwenen. Dat ligt niet altijd aan de mensen, dat kan ook aan de kerken liggen. Op deze manier willen we weer oog hebben voor de mensen.'

De route

The Passion vindt op woensdag 17 april plaats in Musselkanaal. Om 20.00 uur vertrekt de stoet met een kruis vanaf de koepel op het Willem Diemerplein en loopt het via de Badstraat en de Kerkstraat rond in het dorp. Op verschillende plaatsen van de route wordt muziek gespeeld en vindt er een overdenking plaats.

Lees ook:

- Voor de derde keer zweeft het witte kruis door Veendam