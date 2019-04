TCMG kampt met stuwmeer van schaderapporten; langere wachttijd voor gedupeerden

Een maand geleden lagen er zo'n 3700 schaderapporten op de plank waar de commissie een besluit over moet nemen.

'Eigenlijk moeten het er niet meer dan duizend zijn. Dat zou gezond zijn om mee te werken', zegt TCMG-woordvoerder Jouke Schaafsma.

Meerdere klachten

Het is volgens de woordvoerder niet bekend wat de extra wachttijd is voor de gedupeerden. 'Maar de afgelopen maanden zijn hierover wel meerdere klachten binnengekomen.'

De stapel met schaderapporten is in de afgelopen tijd tot zorgwekkende omvang gegroeid doordat het schadeloket het aantal schadeopnames heeft verhoogd. De commissie heeft hiervoor het aantal schade-experts uitgebreid.

Onhoudbare situatie

Het uitbreiden van capaciteit was nodig om de berg van 17.000 schademeldingen weg te werken en het tempo van schadeafhandeling op te voeren. Maar de deskundigen die de schaderapporten verwerken, kunnen dat niet aan.

De commissie heeft vorige maand ingegrepen nadat het vaststelde dat de situatie onhoudbaar werd. Het aantal schadeopnames is sindsdien bijna gehalveerd zodat de achterstand weggewerkt kan worden.

Herhaling voorkomen

Stoppen met opnames was geen optie. 'We wilden voorkomen dat de boel stilvalt', zegt Schaafsma. Verder is nog een aantal maatregelen genomen voor de lange termijn om herhaling te voorkomen.

Zoeken naar balans

In de afgelopen weken is het stuwmeer geslonken naar ongeveer 3300 rapporten. 'Dat zijn er nog steeds te veel', zegt Schaafsma. 'We zoeken nu naar een goede balans tussen het aantal schadeopnames en de hoeveelheid rapporten die de deskundigen kunnen verwerken.'

'We hebben dit niet voorzien'

Vanaf het begin werd door sommigen al gewaarschuwd voor deze situatie. Toch zag de commissie dit niet aankomen. 'We hebben dit niet voorzien, anders hadden we het wel voorkomen', zegt Schaafsma. 'Ondanks dat we nu een jaar bestaan, leren we nog steeds.'

Naar verwachting heeft TCMG twee tot drie maanden nodig om de achterstand weg te werken.

