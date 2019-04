Dit Was De Week: Over blunderen met Beerta en dromen van Camp Nou

In Dit Was De Week doen we elke zaterdag een greep uit het belangrijkste nieuws van de week.



Waar ligt Beerta?

Maar ook een blunder van het Openbaar Ministerie trok de aandacht. Een vormfout zorgde er dinsdag voor dat de rechtbank een 36-jarige vrouw uit Beerta vrij moest spreken. Op de officiële documenten stond namelijk dat Beerta in de gemeente Groningen ligt. Oeps... Dat hád de officier tijdens de zitting nog recht kunnen zetten, als het hem was opgevallen. Nu moet dat in hoger beroep alsnog gebeuren.



Russische roulette met containers

Het toezicht op het bevestigen van containers op schepen faalt en de laadbrieven van 'rampschip' MSC Zoe blijven voorlopig geheim. Dat zijn enkele uitkomsten van het onderzoek dat RTV Noord samen met Omrop Fryslân deed naar de containerramp van januari.

Woensdag drongen Kamerleden tijdens een hoorzitting aan op een andere vaarroute langs de Wadden. Ook moet er snel een rampenplan komen. Want dat opladen van containers is eigenlijk net als Russische roulette...



Keukens vol muizenpoep

Deze week werd ook bekend dat een tiental horecazaken in onze provincie in 2017 onder verscherpt toezicht zijn gesteld. Onder meer Het Feithuis en Het Zwarte Schaap in Stad en Chinees/Indisch restaurant Indapoera kregen een tik op de vingers.

Hennepkwekerijen

Nog meer uitzoekwerk dan. Want uit politiecijfers blijkt dat er vorig jaar in Noord-Nederland meer hennepkwekerijen werden ontmanteld dan een jaar eerder. Opvallend, want elders in het land neemt dat aantal juist af. De oorzaak zou het goede werk van een speciaal hennepteam zijn.

De hoeveelheid elektriciteit die wordt gestolen om de kwekerijen draaiende te houden, is trouwens niet mis. Dat is namelijk bijna evenveel als de stad Den Haag jaarlijks verbruikt.



Hoe gezond zijn windturbines?

Omwonenden van windpark De Drentse Monden hoopten vurig op een onderzoek naar de invloed van windturbines op hun gezondheid. Maar die hoop vervloog donderdag. De GGD's van Groningen en Drenthe hebben daar de capaciteit en kennis niet voor. De hoop is nu gevestigd op landelijk onderzoek.

Jan Nieboer van actiegroep Tegenwind Veenkoloniën zag de bui al hangen.



En dan nog die tattoo...

Een tatoeage bij jezelf laten zetten die door iemand anders is ontworpen en waarvan je geen idee hebt hoe die eruit gaat zien. Het klinkt als iets volslagen idioots, maar twee vrienden uit Muntendam hadden er geen enkele moeite mee.



Droomreis

Het zou een bijzondere transfer zijn: Ludovit Reis van FC Groningen naar FC Barcelona. De interesse aan Spaanse kant is in elk geval serieus, want de club bereidt een bod voor. Het jonge talent zelf blijft nuchter onder alle aandacht. Maar stiekem is hij toch wel een beetje trots.

Nog een droomreis

Fietsen is gezond, maar 15.000 kilometer wegtrappen om in Nepal te komen? Dat is gewoon loodzwaar. Toch is Veendammer Ernst van Uffelen donderdag aan die uitdaging begonnen.

