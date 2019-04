Proef met digitale consulten tussen huisarts en specialist krijgt navolging

Huisartsen kunnen sinds vorig jaar mei digitaal een vraag stellen aan een specialist van het Martini. Die beantwoordt deze vraag binnen twee werkdagen. Zo moeten onnodige verwijzingen worden voorkomen.

Huisarts verleent zorg

Volgens het Martini Ziekenhuis hebben huisartsen in negen maanden tijd al 253 keer een specialist digitaal in consult geroepen. In 85 procent van de gevallen was er binnen een maand geen verwijzing nodig omdat de huisarts de zorg kon verlenen.

Kortere wachttijden

Cardioloog en medisch manager Christiane Geluk van het Martini Ziekenhuis is blij dat de werkwijze nu officieel wordt ingevoerd.

'Naast het voordeel voor iedere individuele patiënt die niet naar het ziekenhuis hoeft te komen en zo ook eigen risico bespaart, biedt digitale consultatie ruimte op onze polikliniek. Hierdoor vermindert onze telefoondruk en kan dit bijdragen aan het verkorten van de wachttijden.'

Uitbreiding

Groninger Huisartsen Coöperatie wil de werkwijze met digitale consulten binnenkort uitbreiden naar het Ommelander Ziekenhuis Groningen en Treant.

