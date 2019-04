Gokverslaafde drugsdealer uit Winschoten krijgt cel- en werkstraf

De man handelde onder meer in cocaïne (Foto: SXC.hu)

Een 22-jarige man uit Winschoten is dinsdag door de rechtbank in Assen veroordeeld tot 252 dagen celstraf, waarvan 210 voorwaardelijk, voor drugsdealen. De rechter veroordeelde hem ook tot 200 uur werkstraf voor handel in cocaïne, xtc en wiet in zijn woonplaats.

Daarnaast moet de Winschoter ruim 11.000 euro betalen aan de Staat. Dat bedrag heeft hij verdiend met de drugshandel.

Het Openbaar Ministerie had ruim 22.000 euro van hem geëist, maar volgens de rechtbank is duidelijk dat een deel hij een deel van het geld heeft gewonnen met gokken. Omdat dat geen criminele winst is, mag hij dat houden.

Gokverslaafd

De man bekende dat hij in zijn woonplaats heeft gedeald, maar vertelde twee weken geleden in de rechtszaal ook dat hij veel online gokte. Als hij geld verdiende met de drugshandel, gebruikte hij het om te gokken. Naar eigen zeggen was hij gokverslaafd.

In zijn huis vond de politie tijdens een inval op 1 november vorig jaar behalve drugs ook ruim 2300 euro contant geld. Dat geld is hij ook kwijt.

Niet terug de cel in

Tijdens de inval in zijn woning was de man niet thuis. Twaalf dagen later meldde hij zichzelf alsnog bij de politie. Hij zat daarna 42 dagen vast en kwam vrij met een enkelband en onder strenge voorwaarden.

Omdat hij nog jong is en de rechtbank het belangrijk vindt dat hij behandeld wordt, is het onvoorwaardelijke deel van zijn celstraf gelijk aan het voorarrest. De man hoeft dus niet terug de cel in.

