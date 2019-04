Groningers kunnen leren van Christchurch: 'We moeten het er niet bij laten zitten'

'Bevingsadvocaat' Marcella Spithoff uit Groningen twijfelde vorig jaar over haar toekomst in de advocatuur. Ze besloot een reis te maken naar Azië, Australië en Nieuw Zeeland. In dat laatste land kwam ze terecht in Christchurch.

Natuurlijke bevingen

Christchurch is in 2010 en 2011 getroffen door zware aardbevingen. Bij de laatste beving vielen 185 doden en werd de stad grotendeels verwoest. Spithoff: 'De oorsprong van de bevingen daar is anders: het zijn natuurlijke bevingen. Ik dacht dat daar een goed traject voor zou zijn, maar dat bleek niet het geval.'

Het Nieuw-Zeelandse model

Claims tot een ton worden door de Staat vergoed, legt Spithoff uit. Hogere schades worden door verzekeraars vergoed. 'Maar ook daar komen experts en contra-experts en die gaan met elkaar soebatten en komen er niet uit. Acht jaar na de zware beving staan daar nog steeds huizen in de steigers. Mensen zijn murw geslagen en zitten vol frustratie.'

Leren van Christchurch

Christchurch werd ooit het tweede Barcelona genoemd, maar daar is niets van over. 'De inwoners zeggen: wij voelen ons geen onderdeel meer van Nieuw-Zeeland. Nou, dat heb ik de Groningers ook wel eens horen roepen', zegt Spithoff.

Toch vindt de bevingsadvocaat dat we iets kunnen leren van Christchurch. 'Dat we het er niet bij moeten laten zitten. Ik snap heel goed dat mensen murw geslagen zijn, maar we moeten actie ondernemen.'

Toegankelijker

Spithoff heeft na haar reis besloten terug te keren naar Groningen en verder te gaan in de advocatuur. Ze staat bevingsslachtoffers bij tijdens de afhandeling van schade. 'Het is mijn doel om de advocatuur toegankelijker te maken', zegt ze. 'Mensen moeten niet bang zijn om naar een advocaat te stappen.'

