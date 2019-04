Brand in papierbult bij afvalverwerker Suez onder controle (update)

Bij afvalverwerker Suez aan de Gideonweg in Groningen is dinsdagavond even na 19:00 uur brand uitgebroken.

Het vuur woedt volgens de brandweer in een bult oud papier.

Betonnen legoblok

Hoewel de brand binnen in het bedrijf woedt, is er volgens een brandweerwoordvoerder geen risico dat het vuur om zich heen grijpt

'Die bult papier is er vanmiddag neergelegd en in brand gevlogen. Risico op uitbreiding van de brand is er niet, want de bult ligt in een soort betonnen legoblok.'

Extra water

Om aan voldoende bluswater te komen, haalt de brandweer met een pomp water uit het naastgelegen Oude Winschoterdiep..



Veel rook

Omdat de brand voor veel rook zorgt, adviseert de brandweer omwonenden om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie af te sluiten.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Update 20.30 uur

: De brandende resten zijn met een shovel onder de overkapping weg gehaald en in een container gegooid, meldt de brandweer. Op die manier kan de brand beter geblust worden.

Update 22:00:

De brand is onder controle.