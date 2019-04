Van Dijk wil seizoen met Aris 'in stijl afronden'

Anne van Dijk is in elk geval tot en met het einde van het seizoen de hoofdcoach van basketbalclub Aris Leeuwarden. De 53-jarige Groninger kijkt vol enthousiasme uit naar deze nieuwe uitdaging.

'Ik ben een coach met ambitie. Dat ik graag op niveau wil coachen als hoofdcoach, dat mag helder zijn', laat Van Dijk weten in het radioprogramma Oetse op Noord.

Van Dijk, die dit seizoen bij Aris assistent-coach was, is doorgeschoven omdat Tony van den Bosch per direct aan de slag gaat als hoofdcoach van het Belgische Okapi Aalstar.

Volgend seizoen

Als het aan Van Dijk ligt, is hij volgend seizoen ook hoofdcoach van Aris. 'Ja, dat klopt, maar die ambitie was al wel eens uitgesproken, dus daar hoefde ik ze (het bestuur van Aris, red.) niet aan te herinneren hoor, dat weten ze wel.'

BV Groningen

Van Dijk is hiernaast nog actief als coach van promotiedivisionist BV Groningen. Hij denkt niet dat zijn nieuwe werkzaamheden grote problemen op gaan leveren voor BVG.

'Dat dat op enige tijd botst qua agenda, dat mag natuurlijk duidelijk zijn. Daar gaan we gewoon een nette oplossing voor bedenken. Ook zij wisten van mijn ambities af, dus ook daar is geen verassing.'

'In stijl afronden'

Aris staat momenteel achtste in de eredivisie. Presentator Niiwino Geertsema vraag wat er nog in het vat zit dit seizoen.

'Nou, ik denk dat we er gewoon voor moeten zorgen dat we dit seizoen in stijl afronden. En dat betekent dat je veel strijd levert. We moeten gewoon lekker gaan basketballen. Dat hebben we de laatste weken niet genoeg gedaan, op de wedstrijd in MartiniPlaza na, haha.'

Donar nog kampioen?

Geertsema vraagt vervolgens of Van Dijk denkt dat Donar nog kampioen kan worden dit seizoen. 'Ja, alles kan hè. Ik heb er wel vertrouwen in, als ik naar Donar kijk. Die zijn nog niet uitgeschakeld, maar daar ben ik niet mee bezig als ik eerlijk ben.'

ZZ Leiden

Komende zaterdag begint Van Dijk gelijk met een lastige tegenstander. Koploper ZZ Leiden is dan te gast in Leeuwarden. 'Dat is een hele fijne uitdaging,' besluit Van Dijk.

