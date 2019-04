Politie bekeurt bijna tweehonderd keer vanuit touringcar

Bijna tweehonderd automobilisten in Groningen, Friesland en Drenthe zijn de voorbije dagen op de bon geslingerd tijdens een rijdende politiecontrole.

De politie controleerde het verkeer namelijk vanuit een touringcar, waarna de overtreders aan de kant werden gezet door volgvoertuigen.

Mobieltje in de hand

In totaal werden er in twee dagen 193 bekeuringen uitgeschreven. In 128 gevallen hield de automobilist een mobiele telefoon vast.

'Ondanks dit wederom trieste resultaat viel het deze keer op dat er nog maar weinig vrachtwagenchauffeurs bekeurd zijn. De meeste keren betrof het automobiliste', schrijft de politie op Facebook.

Rijbewijzen kwijt

Naast het niet handsfree rijden, werd er 23 keer een boete uitgedeeld wegens snelheidsovertredingen. Daarbij raakten twee automobilisten hun rijbewijs kwijt.

Joint achter het stuur

Verder werd er bekeurd voor onder meer het inhaalverbod voor vrachtwagens, onnodig links rijden, rechts inhalen en op de vluchtstrook rijden. Ook moest een automobilist bloed afgeven omdat deze achter het stuur een joint rookte.