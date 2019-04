Donar doorbreekt negatieve reeks met benauwde zege in Leiden

De Groningers verloren vier competitieduels op rij en snakten naar een overwinning in Leiden. De laatste keer dat Donar vier keer op rij verloor in de eredivisie was in 2003.

Sterk begin

Donar begon uitstekend tegen Leiden, dat zonder de geblesseerde Mohamed Kherrazi speelde. Het eerste kwart eindigde in 12-28, vooral dankzij de 17-jarige Rienk Mast, die goed was voor 12 punten in de openingsfase. In het tweede bedrijf kwam Leiden iets terug, waardoor het 31-43 stond bij rust.

De Jong

In het derde kwart bleef de voorsprong goed gehandhaafd: 55-68. In het laatste kwart werd het nog erg spannend. De thuisploeg kwam heel dichtbij in de slotfase, vooral dankzij een sublieme Worthy de Jong (28 punten). Toch behielden de Groningers een nipte voorsprong.

Koenis en Mast

Topscorer aan de kant van de Groningers was Thomas Koenis met 19 punten en 12 rebounds. Mast was goed voor 18 punten en 8 rebounds.

Vierde

Donar blijft vierde in de eredivisie met 38 punten uit 30 wedstrijden. Leiden blijft aan kop met 52 punten uit 29 duels.

Windmills

Donar speelt nog twee keer thuis tegen Leiden, op dinsdag 16 april en donderdag 25 april. Komende zaterdag spelen de Groningers eerst nog thuis tegen concurrent Dutch Windmills.