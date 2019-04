Braal na 'superbelangrijke' zege van Donar: 'Een mooie bevestiging'

'Want ongeacht tegen wie we hadden gespeeld, waren we weer toe aan winnen', aldus Braal.

De Groningers verloren tot dinsdagavond vier competitieduels op rij. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2003. Geen wonder dus dat de blijdschap groot was.

'Mooie bevestiging'

'Je kan praten als Brugman en zien dat we beter spelen en beter verdedigen, maar op een gegeven moment moet dat resultaat opleveren', zegt Braal. 'Daarom is het een mooie bevestiging voor iedereen dat we goed kunnen basketballen. Vooral het spel in het eerste en het derde kwart gaf heel veel voldoening.'

'Belangrijk voor vertrouwen'

De coach legt uit wat hij goed vond aan het spel van zijn ploeg.

'We namen in het eerste en het derde kwart steeds een goede leiding, en daar ontbrak het de laatste weken en misschien wel maanden aan. Dat we gewoon lekker twintig of vijftien punten voorstaan. Daarmee wordt de druk op de verdediging wat minder en kan je je een foutje permitteren. Ik denk dat dat ook heel belangrijk was voor het vertrouwen van de jongens.'

Lange mannen

Het was opvallend dat de lange mannen het goed deden bij Donar. Thomas Koenis was topscorer met 19 punten en 12 rebounds. Rienk Mast was goed voor 18 punten en 8 rebounds.

'Ja, dat was fantastisch', reageert Braal. 'Ze hadden ook veel initiatief, goede passing ook. Ze waren echt actief. Die deden het goed. In de tweede helft deed Grant Sitton het ook goed, de eerste helft niet zo.'

'Iets goed te maken'

Zaterdagavond speelt Donar opnieuw een belangrijke wedstrijd, thuis tegen concurrent Dutch Windmills. 'MartiniPlaza, half acht, er zijn nog kaarten', tipt Braal.

'We gaan hopelijk met dezelfde energie en focus aan die wedstrijd beginnen, want we hebben wat goed te maken aan de fans.'

