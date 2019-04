Lopend Vuur: Statiegeld op blikjes en petflessen gaat zwerfafval voorkomen

Om zwerfafval te verminderen willen bijna alle gemeenten dat er statiegeld komt op blikjes en petflessen. Dat schrijft de Vereniging Nederlandse Gemeenten in een brief aan de Tweede Kamer.

De gemeenten hopen dat de Kamer het statiegeld bij wet gaat regelen. Donderdag is er een debat over in de Tweede Kamer.

Een groot deel van het zwerfafval bestaat uit juist blikjes en kleine plastic flessen. Al jaren wordt er door overheden en milieuorganisaties gevraagd om een wettelijk statiegeld op die drankverpakkingen, maar de Tweede Kamer was tot nu toe niet erg toeschietelijk.

Wat denk jij? Gaat zo'n maatregel helpen?

