Krappe meerderheid lijkt tegen komst supermarkt Ter Borch

Een kleine meerderheid van de gemeenteraad van Tynaarlo lijkt tegen de komst van een megasupermarkt in Ter Borch, constateert RTV Drenthe. Over vier weken stemt de raad pas over het plan.

De komst van een grote supermarkt in de nieuwbouwwijk van Eelderwolde, vlak onder de rook van Groningen, is al jaren een punt van discussie. De raad sprak al vijf keer eerder over de komst van een supermarkt en de gemoederen liepen hoog op.

Kaarten opnieuw geschud

Anderhalf jaar geleden nog stemde een krappe meerderheid van de raad vóór de komst van een megasupermarkt, maar na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de kaarten opnieuw geschud. Partijen die eerder tegen de komst van een megasupermarkt waren, kregen genoeg stemmen om een (krappe) meerderheid te kunnen vormen, meldt RTV Drenthe.

Zo zijn Leefbaar Tynaarlo, Gemeentebelangen en GroenLinks tegen de komst van een megasupermarkt. Alleen PvdA gaf eerder nog aan bij aanpassingen voor het plan te willen stemmen. 'Maar die aanpassingen zijn onvoldoende gemaakt', zegt PvdA-raadslid Anneke Lubbers. Haar partij stemt tegen de supermarkt.

Geen supermarkt in Groningen-Zuid

Aanvankelijk was bewoners beloofd dat de wijk geen supermarkt zou krijgen, omdat er al een in Groningen-Zuid zou komen. Dat plan ging niet door. Vervolgens werd er gesproken over twee supermarkten in Ter Borch. Dat idee sneuvelde uiteindelijk ook en in 2016 kwam het huidige plan voor één supermarkt op tafel.

Het plan lag ter inzage, waarna 106 op- en aanmerkingen binnenkwamen. Afhankelijk daarvan wordt het plan over vier weken - al dan niet aangepast - nogmaals aangenomen of toch afgewezen.

'Vergeet je eigen ondernemers niet'

Tijdens raadsvergadering zat de publiekstribune vol. Acht bewoners hielden een betoog en raadsleden werden buiten verwelkomd met een groot led-scherm waarop stond: 'Vergeet je eigen ondernemers niet'.

Vrijwel alle insprekers ageerden vooral tegen de grootte van de supermarkt. Dit zou gevaarlijk zijn voor de leerlingen van de twee basisscholen naast de aangewezen locatie. Ook de politieke partijen haakten hierop in. Ze willen dat de wethouder aan de slag gaat met een kleinere supermarkt en mogelijk appartementen.

