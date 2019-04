Lichte beving in Midden-Groningen

Bij het meetstation in Noordbroek is rond 6.40 uur een piek gemeten (Foto: RTV Noord)

In de omgeving van Hoogezand is woensdagmorgen een lichte aardbeving geweest. Meerdere mensen hebben de aardschok gevoeld.

De kracht van de beving moet nog worden berekend. Volgens het KNMI was de klap in ieder geval lager dan 1,5 op de schaal van Richter. Later in de ochtend wordt duidelijk hoe zwaar de beving precies was.

De meldingen komen onder meer uit Froombosch en Sappemeer. Er wordt gesproken van trillend raamwerk en een schuddend bed.