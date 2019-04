Het knettert in Groningen: behoefte aan journalistiek onderzoek naar energievraagstuk

Wat moeten we voor jou onderzoeken? Die vraag stelden we een paar dagen geleden. Inmiddels zijn 102 voorstellen binnen en zijn duizenden stemmen uitgebracht op de ideeën.

Normaal gesproken bepalen journalisten in welke verhalen ze duiken. Deze keer pakken we het anders aan. Jij geeft aan in welke verhaal we moeten duiken. En als je zelf geen ideeën hebt, dan kun je stemmen op de pitch van anderen.

Spanning en energie

De binnengekomen voorstellen geven aan dat er letterlijk spanning en energie zit in Noord en Oost-Nederland. Van het effect van elektromagnetische straling op koeien tot zwendel door 'zonnecowboys' met grond; van dubieuze vergunningen voor windparken tot dioxine-uitstotende afvalverbrandingsovens en het dralen rond de aardbevingsschade: het knettert.

Veel tegels om te lichten

Naast de verschillende voorstellen die raken aan het thema energie, zijn er ook voorstellen ingediend over de zorg en de geldstromen die daarmee zijn gemoeid. Verder willen jullie meer weten over vermeend gemeentelijk wanbeleid, rigoureuze bomenkap, vergrijzing en ontvolking versus werkgelegenheid en de gang van zaken rond de luchthavens in Groningen en Twente. Er zijn veel tegels die het verdienen gelicht te worden, zo vinden onze pitchers.

Hoe nu verder?

Follow the Money en de regionale omroepen zijn het project 'Pitch' begonnen om betrokken burgers een stem te geven in wat we journalistiek gaan onderzoeken. Jij bepaalt mee, door een pitch in te dienen en/of door er op te stemmen. Voor alle duidelijkheid: ook als je er zelf geen wilt indienen, kun je wel je stem uitbrengen op je favoriete pitch. Onze virtuele stembus is open tot dinsdag 15 april 24.00.

Daarna gaan we de tweede ronde in. In principe gaan de vijf voorstellen met de meeste stemmen door. Maar omdat er enkele elkaar overlappende voorstellen zijn, overwegen we die te 'bundelen'.

In de tweede ronde, die vijf dagen duurt, zullen we ook vragen om de voorstellen aan te scherpen en gaan we polsen op welke hulp van het publiek we kunnen rekenen. Er liggen prachtige voorstellen, maar we moeten ook realistisch zijn: onze redactionele budgetten en menskracht zijn beperkt en daarom kijken we ook of de pitch uitvoerbaar is. Een jury hakt uiteindelijk de knoop door.

Je mag stemmen op zoveel pitches als je maar wilt, maar per pitch slechts een keer. Deel je favoriete pitch op sociale media of vraag je vrienden per e-mail om mee te doen. Op die manier kunnen we een breed gedragen journalistiek onderzoek beginnen en samen die onderste steen boven halen.

