''Doordrukregeling' bij windparken leidt tot extra frustratie'

Dit leidt tot extra frustratie in de Veenkoloniën en Meeden, constateert hij. Volgens het Kamerlid verloopt de komst van windmolens bij Delfzijl en in de Eemhaven veel beter, doordat het Rijk daar de bouw niet oplegt.

De Tweede Kamer heeft een debat aangevraagd over 'windmolenterreur'.

Taak voor gemeenten en provincie

Moorlag werd in zijn tijd als gedeputeerde in Groningen al geconfronteerd met de regeling. Hij pleitte eerder om gemeenten en de provincie de kar te laten trekken. 'Dat is toen afgewezen.'

De Tweede Kamer heeft nu een debat aangevraagd over 'windmolenterreur'. Zo'n debat zal waarschijnlijk niet leiden tot aanpassingen van de geplande windmolenparken bij Meeden en in de Veenkoloniën. De Kamer wil vooral debatteren over de bedreigingen aan het adres van twee ondernemers en het storten van asbest. 'Actievoeren mag,' zegt Moorlag, 'maar bedreigen kan absoluut niet.'

Met het debat moet minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie worden aangespoord alles op alles te zetten de dreigementen te stoppen.

Nazi-kampbeul

Moorlag werd eerder als nazi-kampbeul afgebeeld door tegenstanders van windmolens. 'Dat was een redelijk onsmakelijke actie, maar dat is vrijheid van meningsuiting', zegt hij. 'Maar dreigen met geweld of storten van asbest is in strijd met de wet. Dat is ontoelaatbaar.'

Het Kamerlid denkt dat de bedreigingen niet in het voordeel van de actievoerders werken. 'Heel veel mensen keren zich hiervan af.'

De politie heeft inmiddels namen doorgekregen van mensen die achter de verzetsacties zouden zitten. Er zijn ruim dertig tips binnengekomen.

Lees ook:

- Politie heeft concrete tips over anti-windmolenactivisten: 'Er zijn namen genoemd'

- Tweede Kamer wil debat over bedreigde ondernemers windmolenparken

- Moorlag als kampbeul afgebeeld op posters in Meeden: 'Dit gaat te ver' (2018)

- Lees meer over windmolens