Raadslid stemt voor verplichte zondagsluiting eigen supermarkt

Supermarkteigenaar Nannet Gijzen wil dat ze de deuren van haar zaak moet sluiten op zondag. Gijzen is raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Het Hogeland. De raad stemt woensdagavond over de zondagopenstelling.

De gelovige Gijzen had haar winkel het liefst nooit geopend op zondag. Ze gaat dan naar de kerk en vindt het een dag om leuke dingen te doen met haar gezin, 'want dat kan door de week niet'. Meestal hoeft ze zelf op zondagen niet te werken, tenzij er ziekte is. Ze is tegen de 24-uursmaatschappij en vreest dat meer mensen hierdoor burn-outs krijgen.

Concurrentie

Toen supermarkten in de voormalige gemeente Winsum op zondag open mochten, liet Gijzen haar zaak dicht. Maar de ondernemer voelde al snel de hete adem van de concurrentie en besloot daarom alsnog haar supermarkt op zondag te openen.

'We merkten dat de omzet op zaterdag en maandag terug begon te lopen', legt Gijzen uit. 'Als de concurrentie op zondag open is, kan ik niet achterblijven. Die luxe kan ik me niet veroorloven.'

Verschuift naar zondag

Volgens Gijzen levert de zondagopening haar zaak uiteindelijk weinig op. 'Mensen gaan niet meer eten. Het is een verschuiving. Je ziet het van zaterdag naar zondag gaan.'

Toch heeft Gijzen er een hard hoofd in dat de zondagopenstelling wordt afgeschaft in de nieuwe gemeente Het Hogeland. 'In drie van de vier gemeenten mochten winkels zondag al open. Het zou bijzonder zijn als we (ChristenUnie, red.) een meerderheid krijgen. Je hoopt op een wonder.'

