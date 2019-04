De oude bieb in Winschoten gaat nu echt tegen de vlakte

De aankomende weken gaat het pand namelijk echt tegen de grond. De slopers zijn klaar met het binnenwerk en het laatste asbest wordt verwijderd. Daarna is de buitenkant aan de beurt.

'Met een week gaan we echt beginnen met afbreken', zegt wethouder Kees Zwagerman. 'Je ziet nu al wat, vooral rondom de kozijnen, maar dan gaan de echte happen eruit.'

Parkeerplaatsen

De bedoeling is dat de sloop half juni klaar is, daarna komen er parkeerplaatsen voor in de plaats. Dat is wel een tijdelijke invulling, want als de gemeenteraad er mee instemt wordt er een nieuwe 'Poort van Winschoten' aangelegd.

Het doel daarvan is het meer op de kaart zetten van het centrum. In december stemde de gemeenteraad van Oldambt al in met het plan dat begroot is op negen miljoen euro.

'Dat besluit is al in 2017 genomen dus ik verwacht geen problemen', zegt Zwagerman. 'De plannen zijn alleen nogal veranderd en er is een tikje meer geld nodig. De goedkoopste optie heeft 120.000 euro meer nodig.'

