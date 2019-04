Uitwedstrijd FC Groningen tegen Heerenveen in tweede poging snel uitverkocht

Deze woensdag werd er gekozen voor een ander systeem waarbij er een online wachtrij werd gevormd in combinatie met een sms-module.

Ondanks het gebruikte systeem zijn er ook deze keer mensen die achter het net vissen.

Kritiek

FC Groningen is blij met de belangstelling voor de uitwedstrijd, maar vindt het ook vervelend dat er mensen achter het net hebben gevist.

'De belangstelling voor deze wedstrijd verraste ons niet, maar het is natuurlijk jammer dat mensen teleurgesteld zijn en geen kaartje hebben', zegt hoofd communicatie Richard van Elsacker.

De kritiek op het functioneren van het kaartverkoopsysteem gaat de club oppakken.

'We vinden het heel vervelend dat het twee weken geleden afgebroken moest worden. Zo hadden we het niet gewild. De kritiek van vandaag gaan we ook bekijken.'

Uitwedstrijden populair

De club ziet dat er veel belangstelling is voor de uitwedstrijden tegen Heerenveen, Emmen en Zwolle. Bij Emmen is er voor de kaartverkoop een 'loyaliteitssysteem' waardoor vaste uitsupporters voorrang krijgen. Gaan we dat nu vaker zien?

'Het is nu enorm populair, de afgelopen jaren was het niet binnen een uur uitverkocht. We moeten kijken hoe we daar in de toekomst mee omgaan', zegt Van Elsacker. 'Zoiets heeft ook te maken met andere factoren zoals bijvoorbeeld het type vervoer.'

