Failliet Athleteshop misleidde leverancier, Solinger moet betalen

Terwijl het duidelijk was dat een faillissement van zijn webshop Athleteshop onvermijdelijk was deed Solinger bestellingen waarvan hij wist dat hij ze niet kon betalen.

Door Loek Mulder

De gifbeker van het bankroet van Athleteshop is voor Yuri Solinger nog lang niet leeg. Hij moet van de rechtbank in Groningen 78.000 euro betalen aan het bedrijf in sportartikelen ACM in het Brabantse Etten Leur.

Solinger had daar kort voor het faillissement een partij SUP's besteld, een soort surfplanken om staand op te roeien.

De rechter zegt dat er sprake is van verwijtbaar handelen waarvoor Solinger persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Hij moet het bedrag dus uit eigen zak betalen. Of hij dat na zijn het bankroet van Athleteshop kan, is trouwens maar de vraag.

Op de hoogte

Yuri Solinger zelf verweerde zich door te zeggen dat niet hij, maar zijn broer Ringer feitelijk de leiding had. Yuri zou op enige afstand staan.

Dat maakt niet uit, vindt de rechtbank. Als leidinggevende zou hij hoe dan ook op de hoogte moeten zijn van wat er aan de hand was.

Spel

Solinger zelf was bijvoorbeeld aanwezig bij bijeenkomsten, kort voor het faillissement, waarin leveranciers werd gevraagd de uitstaande schulden om te zetten in achtergestelde leningen. Athleteshop speelde daarmee een spel.

De overleggen waren goed voorgekookt en werden volgens de rechter gehouden op een moment dat duidelijk was dat orders die Athleteshop nog zou plaatsen nooit betaald konden worden.

Honderd miljoen

Athleteshop ging juli vorig jaar failliet met achterlating van een schuld van ruim vier miljoen euro. Het bankroet kostte zo'n 120 mensen hun baan. Daarmee kwam er een eind aan de ambitieuze plannen van eigenaar Yuri Solinger, die het bedrijf samen met zijn broer Ringer runde.

Athleteshop was een van de snelst groeiende webbedrijven van het land en Solinger mikte op een omzet van honderd miljoen euro

Kopschuw

Juist de snelle groei deed het bedrijf de das om. Leveranciers kregen niet betaald omdat Athleteshop er het geld er niet voor had, ook omdat de marges op de verkopen minimaal waren. Klanten kregen daardoor hun bestellingen vaak te laat of niet.

Uitleg daarover door Yuri Solinger in het VARA consumentenprogramma Kassa werkte averechts: leveranciers werden nog meer kopschuw en wilden boter bij de vis.

Garantstelling

Wat de zaak voor Athleteshop verergerde was dat het bedrijf Adyen, dat het online betalingsverkeer voor de webwinkel regelde, de garantstelling telkens verder naar boven bijstelde. Wat zorgde voor steeds grotere liquiditeitsproblemen.

Andere schuldeisers

De uitspraak is ook voor andere schuldeisers van belang. Het kan ze ertoe aanzetten ook geld terug te eisen van Solinger. Na het faillissement beklaagden meerdere leveranciers zich erover dat Athleteshop schulden had gemaakt terwijl het bedrijf wist dat het niet aan de betalingsverplichting zou kunnen voldoen.

Terugbetalen

Veel consumenten hadden met het omgekeerde te maken. Zo'n zevenduizend klanten betaalden wel maar kregen niks geleverd. Bij de afwikkeling van het bankroet slaagde curator Peter Bakker van BENK advocaten in Groningen erin ongeveer zes ton uit de boedel aan consumenten terug te betalen.

De uitspraak van de rechter kan de deur openzetten naar een nader onderzoek door de curator naar verwijtbaar handelen of onbehoorlijk bestuur door Solinger.

