Psychiatrisch patiënten gaan op zichzelf wonen in Beijum

In de Rensumaheerd in stad-Groninger wijk Beijum gaan meerdere forensisch psychiatrisch patiënten semi-zelfstandig wonen.

Opvangorganisatie Forint heeft bewoners hierover per brief geïnformeerd.

Maximaal drie personen

De psychiatrische patiënten wonen op dit moment nog in het pand van Forint aan de Onnemaheerd, maar gaan onder begeleiding op zichzelf wonen. Volgens Forint gaat het om maximaal drie personen.

Stap richting de maatschappij

De opvanglocatie aan de Onnemaheerd biedt plek voor maximaal veertien patiënten. Bewoners zijn mensen die grensoverschreidend gedrag hebben vertoond en aan wie eerder straffen zijn opgelegd.

De locatie werd in 2015 geopend. De komst van de opvang zorgde destijds voor onrust bij buurtbewoners.

De bedoeling is dat de bewoners steeds meer integreren in de maatschappij. Wonen onder begeleiding is dus voor de forensisch psychiatrisch patiënten een volgende stap.

Nu nog volwassenpsychiatrie

De nieuwe locatie aan de Rensumaheerd is al in beheer van Forint, maar wordt nu nog gebruikt voor volwassenpsychiatrie. Per 1 juni zullen de nieuwe patiënten er hun intrek nemen. Het pand krijgt in de tussentijd nog een opknapbeurt.

Bewoners hebben de gelegenheid om op dinsdagavond 16 april vanaf 19.30 uur vragen te stellen, tijdens een informatieavond in de Dom Helder Camaraschool.

