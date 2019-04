Gewonde bij scooterongeluk; traumaheli ter plaatse

Bij een aanrijding op de Vosholen in Sappemeer is de bestuurder van een scooter gewond geraakt. Een traumaheli is ter plaatse.

De bestuurder is op de zijkant van een auto gebotst. De automobilist kwam vanaf de parkeerplaats van een bedrijf en wilde de weg op rijden. Daarbij stak hij een tussenliggend fietspad over.

Het slachtoffer zou op een snorscooter hebben gereden. Bestuurders van snorscooters zijn niet verplicht een helm te dragen. Of de bestuurder in dit geval een helm droeg, is onbekend. De auto liep een flinke deuk in de zijkant op.