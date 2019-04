Optreden met een Jodenster: 'Dat is heel hard'

Verschillende acteurs spelen Joodse mensen na tijdens het project 'Vervolging en Vrijheid'. Dat is georganiseerd door de Joodse Synagoge, de St. Michaëlschool en het Grafisch Museum.

'In jouw stad'

Marcel Wiegers van de synagoge vertelt dat het project bedoeld is om leerlingen duidelijk te maken dat de verhalen van vroeger ook over mensen uit Groningen gaan.

'Je kunt op school alles vertellen over vervolging en vrijheid, maar hier maak je het concreet. Het is geen ver-van-je-bedshow, het gaat niet over een andere plek in de wereld, maar om jouw stad.'



'Klap in het gezicht'

Verschillende acteurs portretteren Joodse Groningers vlak voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo speelt iemand Jiddische muziek met een Jodenster op.

'Dat is heel hard', zegt Wiegers. 'Toen ik het zag vanmorgen, de markering en stigmatisering, dat was een klap in het gezicht.'



Ben Alilibi

Jan Visser is één van de acteurs. Hij speelt goochelaar Ben Alilibi (echte naam Michel Velleman) die in 1943 werd vermoord in vernietigingskamp Sobibor.

Volgens Visser is het verhaal van de goochelaar nog steeds actueel: 'Wat toen is gebeurd, kan weer gebeuren. Die haat en onverdraagzaamheid naar mensen toe.'

Goochelaar Ben Alilibi was eveneens het onderwerp van een gedicht van Willem Wilmink. Dat gedicht wordt hier voorgedragen door Joost Prinsen: