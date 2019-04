Waddeneilanden pleiten voor rampenplan containervervoer

Er moeten betere afspraken gemaakt worden voor het geval er containers of andere troep boven de Wadden in de zee terecht komt. De huidige bestuurlijke regels voldoen niet. Dat zegt burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog namens de vijf Waddeneilanden.

Zij zei dat tijdens de hoorzitting die de Tweede Kamer woensdag houdt over de ramp met de containers van de MSC Zoë en de nasleep daarvan.

GRIP

In het geval van een grote incidenten kunnen de overheden overgaan tot een zogeheten GRIP-situatie: Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. GRIP 1 is de lichtste, GRIP 4 de zwaarste. In dat laatste geval worden bevoegdheden voor een deel gecentraliseerd.

Praktisch

Tijdens de containerramp was er na een paar dagen sprake van GRIP 4. Toch had de operatie om de troep op te ruimen veel soepeler kunnen verlopen, vinden de burgemeesters. Het bestuurlijk overleg ging goed, maar het praktische opruimen niet.

'Groene Grip'

'Vergelijk het met een olieramp' zegt Ineke van Gent. 'Dan is alles er op gericht om de troep zo snel mogelijk op te ruimen. Dat moet ook in het geval van een containerramp of andere grote ecologische incidenten'. We zouden dat een Groene GRIP kunnen noemen'.

Natuur- en milieuorganisaties

Ook natuur- en milieuorganisaties pleiten voor zo'n Groene GRIP. Zij wijzen er op dat het lang duurde voordat zijn op de hoogte gesteld werden over het bestrijden van de ramp. 'Er hadden veel eerder vrijwilligers ingezet kunnen worden', zegt Arjen Kok van Natuurmonumenten. 'Crisismanagement en informatievoorziening moeten veel beter'.

