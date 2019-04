Politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter zijn woensdagmiddag uitgerukt nadat een man in Westerlee gewond raakte bij een ongeluk in huis.

De man stond volgens de politie naast een gasfornuis in een huis aan de Engelkeslaan waarna zijn jas vlam vatte. Daarbij raakte de drager van de jas gewond.

Hij is door de hulpdiensten naar het ziekenhuis vervoerd. Het is verder onbekend hoe de man eraan toe is.