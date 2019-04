Leerlingen oefenen in vol ornaat voor oorlogstheater

Er lopen Duitsers in nazi-kleding, er staat een 'vliegtuig' in de tuin en iemand zingt op een bootje in de vijver.

Het is woensdagmiddag een bijzonder tafereel bij boerderij Cleveringaheerd in Usquert, vlakbij Uithuizen.

Er wordt gerepeteerd voor het toneelstuk 'De dag dat de nacht viel', dat gaat over het (fictieve) Joodse meisje Lea dat in de Tweede Wereldoorlog onderduikt op de boerderij.

'Het is gebaseerd op verhalen uit de omgeving en uit de Tweede Wereldoorlog', vertelt schrijfster en regisseuse Frouwke Dijkhuis.



Vallen en opstaan

Meer dan dertig leerlingen van het Hogeland College spelen in het stuk mee. Zelf is Dijkhuis overigens ook docent biologie op de school.

Er wordt druk geoefend tijdens deze generale repetitie, want vrijdagavond is de voorstelling. 'Het gaat met vallen en opstaan, maar iedereen is enthousiast. Nu alleen iedereen nog op de goede plek krijgen op het juiste moment', zegt Dijkhuis.



Beleven

Het stuk speelt zich af op verschillende locaties in de tuin van de boerderij. De regisseuse noemt het een echte belevenis.

'Je komt aan in het nu en al lopende door de tuin begeef je je naar de Tweede Wereldoorlog. Hier in de tuin beleef je wat er allemaal gebeurt. En dat is niet alleen verdriet, maar ook liefde, zang en dans.'



Domme Duitser

Eén van de leerlingen die meespeelt is Auke Klaassen. Hij speelt een 'domme Duitser' en dat gaat hem, volgens zijn vrienden, wel goed af.

'Ik vind het hartstikke leuk, zeker als je kijkt wat hier allemaal gebeurt. En mevrouw Dijkhuis steekt er veel tijd in, daar heb ik veel respect voor.'

Vrijdagavond om 20:00 uur is de opvoering. Wel een tip: het is koud, dus kleed je stevig aan.