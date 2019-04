Lepisto wint eerste etappe Healthy Aging Tour, Uneken meteen van voren

Lonneke Uneken zat woensdag in de eerste etappe van de Healthy Ageing Tour meteen van voren. De Veendamse eindigde na een koers van 105 kilometer op het Duitse eiland Borkum in het peloton.

Eerste etappe werd gewonnen door Finse Lotta Lepisto. Zij won de sprint van een groep van veertien vrouwen. Uneken eindigde uiteindelijk op de 23ste plek, op 4,18 minuut achterstand van de winnares.

'Je moet direct alert zijn'

Uneken reed vanaf het begin attent mee. 'Met de harde wind die er staat weet je dat je direct alert moet zijn' vertelde de jonge wielrenster meteen na de koers.

Uneken kwam de dag zonder schade door. 'In het begin zat ik vlak achter een valpartij. Ik had geen superbenen vandaag, maar we hebben nog vier dagen te gaan. Het is mooi dat mijn ploeggenote Lucy Garner de sprint van het peloton wint. Ik had er de benen niet voor.'

Donderdag is de tweede etappe op Friese bodem, in Surhuisterveen.