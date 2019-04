Het Hogeland wil onderzoek naar tekorten jeugdzorg

De gemeente Het Hogeland wil de alsmaar stijgende kosten voor jeugdhulp terugdringen. Eén van de maatregelen is een onderzoek naar de verdubbeling van kosten voor zorg aan huis.

Twee jaar geleden waren de Hogeland-gemeenten hier samen nog 1,4 miljoen euro aan kwijt. Afgelopen jaar liep dat op tot 3,2 miljoen euro.

Minder geld van Rijk

De Groninger gemeenten zitten in hun maag met jeugdzorg. Afgelopen jaar bedroeg het tekort in onze provincie bijna veertig miljoen euro. Dat komt vooral doordat gemeenten hier minder geld voor krijgen van het Rijk. Ook hebben meer jongeren meer zorg nodig.

Het Hogeland wil dit stoppen en daarnaast het huidige systeem veranderen. Kinderen moeten daardoor sneller en beter geholpen worden. Voor het invoeren van die maatregelen neemt de gemeente drie jaar de tijd.

In de gemeenteraad

Het onderzoek naar de kosten voor zorg aan huis is één van die maatregelen en kost 50.000 euro. De gemeenteraad neemt hier over twee weken een beslissing over.

Lees ook:

- Hogeland gemeenten nog druk bezig met oplossen tekorten jeugdhulp

- Tekorten in de jeugdzorg lopen verder op tot 23,5 miljoen euro