Man (24) moet twee maanden brommen na inbraak bij coffeeshop

Voor een inbraak in een coffeeshop en een schuur, heling, drugsbezit en verboden wapenbezit is een 24-jarige man uit Slochteren veroordeeld tot vijf maanden cel. Hiervan zijn drie maanden voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie eiste zeven maanden cel, maar ging ervan uit dat de man meer op zijn kerfstok had.

20.000 euro aan hennep

De man uit Slochteren pleegde vorig jaar in januari een inbraak in de coffeeshop Rag-a-muffin in Groningen. Hij stal voor 20.000 euro aan hennep en tabak. Tijdens zijn aanhouding had de man 120 kant-en-klare joints in zijn bezit.

In zijn garage vonden de agenten meer gestolen waar, zoals gereedschap, een motor en een bromfiets. Het gestolen gereedschap was afkomstig uit een schuur in Finsterwolde.

Camerabeelden

De zaak kwam aan het licht nadat de coffeeshop de beelden van de inbraak op social media verspreidde en de inbreker werd herkend. Toch ontkende hij de inbraak.

De jointjes die de agenten bij hem vonden, had hij gekocht, zei hij eerder op zitting. Ook de spullen in zijn schuur had hij naar eigen zeggen zelf gekocht.

Dievenpad

De rechtbank achtte de man wél schuldig. Van enkele feiten werd hij vrijgesproken. Daarom kreeg de man een lagere straf, waarvan een deel voorwaardelijk opgelegd.

Het voorwaardelijke deel moet hem ervan weerhouden dat hij weer op dievenpad gaat.