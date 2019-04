Te koop: aandelen Groningen Airport Eelde

De gemeente Groningen heeft haar aandelen in Groningen Airport Eelde in de verkoop gedaan. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De gemeente Groningen heeft haar aandelen in Groningen Airport Eelde in de verkoop gedaan. Het aandelenpakket is aangeboden aan overige aandeelhouders, onder wie de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen en Tynaarlo.

'Het is de eerste stap naar vervreemding van de aandelen', aldus burgemeester Den Oudsten woensdag tijdens de raadscommissie Werk en Inkomen. 'Het besluit is anderhalf jaar geleden al genomen door de raad en we hebben nu besloten de aandelen eerst aan te bieden aan de aandeelhouders. Dat is de formele kant van de zaak, daarna zien we wel verder.'

Aanbieding wordt behandeld

De gemeente Groningen bezit 26 procent van de aandelen in de luchthaven. Den Oudsten: 'De aanbieding wordt binnenkort in de aandeelhoudersvergadering behandeld. En dan zal blijken of de aandelen kunnen worden overgenomen door de bestaande aandeelhouders, of niet.'

De gemeenteraad besloot anderhalf jaar geleden om de aandelen in Groningen Airport Eelde te verkopen. Een besluit waar GroenLinks nog altijd achter staat.

We moeten stoppen met het subsidiëren van vervuilende vormen van vervoer Jasper Been - GroenLinks

'We moeten stoppen met het subsidiëren van vervuilende vormen van vervoer. Meer treinen en minder vliegen', aldus raadslid Jasper Been van de grootste fractie in de Groninger gemeenteraad.

'Ook als wij geen aandelen meer hebben, blijven wij het vliegveld belangrijk vinden voor de werkgelegenheid en het toerisme', zegt Jan Pieter Loopstra van de PvdA. Volgens Bart Onnes van de PVV is het een kwestie van tijd voordat de luchthaven gaat groeien. 'Maar dan moet er wel eerst geïnvesteerd worden.'

Bereikbaarheid

Zo moet er geïnvesteerd worden in de bereikbaarheid van Groningen Airport Eelde, vindt 100% Groningen. 'Denk bijvoorbeeld aan een treinverbinding', aldus fractievoorzitter Marjet Woldhuis. 'Vraagt u nu om een treinverbinding?', wil René Bolle van het CDA weten. 'Hoeveel vluchten vertrekken er eigenlijk vanaf Groningen Airport Eelde, weet u dat?'

De tweestrijd tussen het CDA en 100% Groningen kenmerkt hoe verschillend er in de raad over het onderwerp wordt gedacht. 'De begroting van Groningen Airport Eelde lijkt op de debatten die we hier in de raad voeren. Het is doormodderen', merkt Berndt Benjamins van collegepartij D66 op.

'We zitten niet in de positie'

Volgens burgemeester Den Oudsten moet de gemeente zich bescheiden opstellen. 'We zijn niet langer in de positie om eisen te stellen. We zitten in de positie van terugtrekkende aandeelhouder. Dus we kunnen andere partijen niet langer vragen om grote investeringen te doen.'

Het vliegveld is nooit een rendabel geweest en zal dat in de toekomst ook nooit worden Jimmy Dijk - SP

De gemeente besloot twee jaar geleden om zes miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van de luchthaven. Hoeveel van dit geld inmiddels is uitgegeven is niet duidelijk. 'Dat is één van de opdrachten aan de nieuwe Raad van Commissarissen om uit te zoeken', aldus Den Oudsten.

Speciaal fonds

Mocht er geld over zijn, dan vindt de SP dat de miljoenen in een speciaal fonds gestort moeten worden. 'Met het geld kan het huidige personeel om- en bijgeschoold worden. We moeten werken aan een exit-strategie, want ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die de aandelen wil overnemen. Het vliegveld is nooit een rendabel geweest en zal dat in de toekomst ook nooit worden', aldus Jimmy Dijk.

Of geïnteresseerden de hoofdprijs moeten betalen of het aandelenpakket voor een symbolisch bedrag over kunnen nemen, is niet bekend. De aandelen zouden een negatieve waarde vertegenwoordigen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het pakket in elk geval voor een bedrag van één euro in de boeken opgenomen.

