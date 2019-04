SKSG werft nieuwe medewerkers met eigen betaalde opleiding

Op die manier wil SKSG ervoor zorgen dat er genoeg personeel is om de groei aan te kunnen.

Booming business

Na enkele jaren van krimp is het nu booming business in de kinderopvangsector. Dankzij de aantrekkende economie kunnen meer ouders kinderopvang betalen. Ook heeft de rijksoverheid de kinderopvangtoeslag verhoogd, waardoor het ouders minder kost. Dat vertaalt zich in meer kinderen op de opvang.

SKSG heeft nu zo'n 620 pedagogisch medewerkers en op dit moment staan er tien vacatures open. Die krijgt SKSG nog wel ingevuld, maar bij verdere groei zou dit niet lukken, vertelt HRM-adviseur Anneke Huiting.

Samen met het Noorderpoort heeft SKSG daarom een leer-werktraject ontwikkeld. Studenten gaan vanaf de eerste dag aan het werk bij SKSG en krijgen ook direct betaald.

Investering

'Dat is een investering. Met name het eerste jaar, want dan mogen deze mensen niet in het rooster worden meegenomen. Later mag dat wel, maar het is een investering in de toekomst die we zeker terug denken te verdienen.' Wie afstudeert is zeker van een baan bij SKSG.

De opleiding is mede geschikt voor zij-instromers, die zo de kans krijgen in de kinderopvang te werken. Zij kunnen hun kwalificatie halen en ondertussen wel geld verdienen.

'Mooie vorm'

Huiting: 'Als je denkt: de kinderopvang is passend voor mij, maar ik heb wel een inkomen nodig, dan is dit een mooie vorm.'

SKSG heeft meer dan negentig aanmeldingen binnen gekregen; daar moeten er 28 van overblijven. Selectie vindt plaats door middel van gesprekken.

