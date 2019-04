Landelijk schadeloket voor zoutwinningsschade moet gedupeerden 'ontzorgen'

Een nieuw, landelijk schadeloket moet hoop bieden aan gedupeerden van zoutwinningsschade in Groningen. 'De bedoeling van dat loket is degene die schade heeft, ongeacht welke mijnbouw het betreft, te ontzorgen.'

Dat zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Schadeloket

Gedupeerden van gaswinning kunnen terecht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), maar voor gedupeerden van zoutwinning is er nog niet zo'n loket. Wiebes is op dit moment bezig met het vormgeven van een onafhankelijk instituut.

Dat instituut is bedoeld voor gedupeerden van schade voor zoutwinning, maar ook voor schade door kleine gasvelden en de winning van steenkool in Limburg.

'Beetje vaag'

Wanneer dat loket er moet zijn, is nog niet duidelijk. PvdA'er Henk Nijboer: 'Daar deed minister Wiebes een beetje vaag over. Maar feit is dat dit gewoon nodig is.' Volgens hem moet er zo snel mogelijk een einde komen aan de onduidelijkheid: 'De NAM wijst naar zout en Nedmag wijst naar gas. De ongerustheid neemt eerder toe dan af.'

Sandra Beckerman van de SP is er, evenals Nijboer, van overtuigd dat het loket er zo snel mogelijk moet komen. Toch ziet zij veel liever dat er één centraal loket komt waar mijnbouwgedupeerden terechtkunnen.

'Een groot probleem is de gestapelde mijnbouw; mensen die te maken hebben met gaswinning én met zoutwinning. Zij hebben daar echt niks aan, maar deze mensen blijven wel steeds wachten op duidelijkheid.'

Het maakt niet uit bij welk loket je je meldt Eric Wiebes - Minister Economische Zaken en Klimaat

Welk loket?

Maar als je last hebt van beide soorten mijnbouw, klop je dan aan bij de TCMG of straks bij het loket voor de overige mijnbouw? 'Het maakt niet uit bij welk loket je je meldt', zegt Wiebes daarover. Op die manier worden mensen dus niet van het kastje naar de muur gestuurd. Beckerman: 'Dat is wel heel fijn.'

Het is nog even de vraag wanneer het loket in het leven wordt geroepen. Wiebes kon woensdagmiddag geen datum noemen. Henk Nijboer voerde de druk wat op: 'Ik hoop dat mensen na de zomer in ieder geval meer perspectief hebben dat hun problemen worden opgelost.'

Bevingen bij zoutput

Op 19 november 2017 heeft het KNMI een lichte aardbeving geregistreerd bij Heiligerlee. Na onderzoek bleek dat daar vier bevingen waren. Wiebes geeft aan dat het niet duidelijk is waar die bevingen exact door ontstaan zijn. Volgens hem moet een meetsysteem ervoor zorgen dat dit in de toekomst duidelijker wordt.

Angst bij omwonenden

De zoutwinning zorgt voor angst bij omwonenden van zoutputten. Dat gevoel werd versterkt toen vorig jaar november in Veendam miljoenen liters zout water weg stroomden. Uit onderzoek bleek dat Nedmag te veel druk uitoefende op een zoutcaverne.

Ook in Winschoten en Westerlee maken mensen zich druk om hun veiligheid. Er is angst voor trillingen en enige tijd geleden waren volgens buurtbewoner Harm Vos 'geluidsexplosies te horen door ontsnapte lucht'. Het ontsnappen van die lucht duurde naar verluidt een uur lang. 'Dat maakt je toch wel bezorgd op dat moment', zei Vos.

