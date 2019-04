'Zo dicht langs de kust varen moet een uitzondering zijn, geen standaard'

Als een containerschip langs zo'n kwetsbaar natuurgebied als het Waddengebied vaart, moet je heel zeker weten dat alle containers goed vastzitten en goed beladen zijn, vindt Kröger. 'Ik pleit dan ook voor meer handhaving en controle', vertelt ze tegen RTV Noord-verslaggever Steven Radersma.

Inspectieprobleem

'Er is in de afgelopen jaren veel bezuinigd op inspecties en daardoor moeten toezichthouders nu risicogericht werken.' Volgens het Kamerlid schuilt daarin ook meteen het probleem. 'Als je meer gaat inspecteren bij het één, gaat er weer wat af bij het ander. Ik denk dat we gewoon een groot probleem hebben met handhaving en toezicht.'

Waar Kröger in de nasleep van de containerramp ook van baalt, is dat de vrachtbrieven nog steeds niet openbaar zijn gemaakt.

'En dat privacy hierin meespeelt, snap ik. Maar op het moment dat er zo'n ramp plaatsvindt en er containers in zee liggen waarvan we niet eens weten wat erin zit, moet gewoon bekend worden wat de inhoud is. In ieder geval voor overheden en onderzoekers.'

Vaarroutes

Als het aan haar ligt, wordt ook nog eens goed heroverwogen welke schepen precies de noordelijke en zuidelijke vaarroute nemen. De MSC Zoë nam de zuidelijke route, die dicht langs de Waddenzee leidt. 'Het lijkt me niet dat je containerschepen die zo zwaar beladen zijn en gevaarlijke stoffen vervoeren, op de huidige route wilt laten varen', stelt ze.

Kröger zou graag concreet willen hebben wat de nadelen zijn om schepen als de MSC Zoë langs de noordelijke route te laten varen. 'Dicht langs de kust varen zou een uitzondering moeten zijn, geen standaard.'

Containers chippen

Hoewel ze weet dat het wereldwijd nogal wat voeten in de aarde heeft om containers te laten chippen, is dat volgens haar dé manier om in de toekomst snel te kunnen aflezen wat erin zit als er mogelijk weer een containerramp plaatsvindt.

'Al gaat het eerst maar om containers met gevaarlijke stoffen', zegt ze. Kröger ziet daarin de nodige kansen voor de minister om strengere eisen te stellen. 'Rotterdam is internationaal gezien een belangrijke containerhaven, dus misschien kunnen wij de eerste stap zetten. Ik wil graag weten wat daarvoor de mogelijkheden zijn.'

