Anonieme tipgever meldt zich bij politie, zes nieuwe tips

De tipgever die in eerste instantie een anonieme tip gaf aan de politie, over de dreigbrieven in de richting van de windmolenparkbouwers, heeft zich na oproepen op radio en televisie opnieuw gemeld bij de politie.

Daarnaast zijn er nog weer zes nieuwe tips binnengekomen na de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond. Het totaal aantal tips komt op 36. De politie merkt dat 'de schroom van de mensen in afgevallen. Er worden zelfs namen genoemd.'

Niet alleen tegen de windmolens

Volgens politiechef Fred van Dijk wordt het onderzoek naar de bedreigers van windmolenparken breed opgezet. 'Er wordt vaak gekeken of het iemand is die tegen de windmolens, maar het kan ook voortkomen uit rancune of wraak. Of iemand met een financieel motief.'

Alle opties nog open

De verstuurde dreigbrieven worden volgens van Dijk grondig bestudeerd. 'Ze zijn geschreven door iemand die heel schrijfvaardig is, want ze bestaan uit lange zinnen met veel woorden. Maar wel zaten er veel fouten in.'



'Er zijn namen genoemd, maar we weten nog niet of het gaat om één dader of meerdere daders. We houden zelfs rekening met de mogelijkheid van één of meerdere opdrachtgevers met één of meerdere uitvoerders. We houden alle opties nog open.'

Schade verhalen op de brievenschrijver

Volgens de politiechef kan het zo zijn dat de gemaakte kosten voor de bedrijven, die zich terugtrekken uit de windmolenparkbouw na de bedreigingen, worden verhaald op de dader of daders. 'Vroeger gingen we uit van 'er is een strafbaar feit overtreden, daar zijn regels voor en er volgt straf' tegenwoordig wordt er ook steeds meer gekeken naar hoe het slachtoffer wordt benadeeld.'

'In dit geval zijn de schadeposten enorm. Daarnaast wordt het maatschappelijk verkeer verstoord.'

Volgens van Dijk is het onmogelijk te voorspellen wat de toekomst zal brengen. Hij wil daarom ook niet zeggen of er nog meer dreigbrieven zullen verschijnen bij bedrijven die meewerken aan de bouw van windmolenparken.